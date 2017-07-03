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У Луцьку просять демонтувати ворота з території двору ЦУМу

У Луцьку просять демонтувати ворота з території двору ЦУМу
До Луцькради звернулися з проханням демонтувати ворота з території двору ЦУМу на вулиці Бандери.

Відповідну петицію зареєстрував сьогодні, 9 серпня, Слива Вадим Васильович

Чоловік зауважує, під час реконструкції ЦУМу забудовнику дозволили демонтувати будівлю на вулиці Бандери, 2а, що прилягала до території ЦУМу, а також влаштувати там в'їзд на територію.

Відтак, раніше планувалося, що територія двору ЦУМу буде використовуватись як стоянка для відвідувачів цього торгового центру, за прикладом стоянки біля ТЦ "ТамТам".

Натомість двір зробили ізольованим, відвідувачів ТЦ туди не пускають, а ворота з двору на вулиці Бандери не відкривались вже багато років, весь службовий транспорт їздить у двір ТЦ через ворота, що виходять на вулицю Винниченка.

Окрім цього, автор звернення повідомляє, стоянку автомобілів згідно з ПДР вздовж тих воріт заборонили, оскільки вони вважаються "виїздом з приватної території", хоча ними ніхто і не користується, а інспектори виписують штрафи по 510 гривень водіям, які там зупиняються.

Тому він просить зобов'язати власника демонтувати ворота в двір ЦУМу з вулиці Бандери:

"1. Або зобов'язати його все ж влаштувати стоянку для відвідувачів ТЦ з правом безоплатного користування принаймні протягом години, як це зроблено біля ТЦ "ТамТам" та ТРЦ "Промінь" (пріоритетний варіант, який вирішить дуже багато проблем)

2. Або, принаймні, замінити ці ворота глухим забором та дозволити стоянку автомобілів вздовж тротуару біля двору ТЦ "ЦУМ" на вулиці Бандери, оскільки тим в'їздом ніхто і ніколи не користується", - йдеться у повідомленні.

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Теги: демонтувати ворота, ЦУМ, петиція, Луцькрада
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