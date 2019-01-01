Волинянина, який вирубав два дуби та побив чоловіка палицею, взяли під варту

Мешканця селища Цумань, який раніше перебував під домашнім арештом, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.Увечері 18 червня молодик у рідному селищі, втрутившись у конфлікт двох громадян, завдав півтора десятка ударів металевою дубинкою одному з них, спричинивши легкі тілесні ушкодження.Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.Кілька разів працівники поліції, перевіряючи виконання громадянином запобіжного заходу, фіксували його відсутність вдома.Уночі ж 8 серпня працівники Державного підприємства «Цуманське лісове господарство» виявили факт незаконної порубки двох дубів у Сильненському лісництві. За кермом транспортного засобу, на який були завантажені колоди, перебував підозрюваний.За клопотанням прокуратури йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою.До речі, у Ківерцівському районному суді перебуває ще і кримінальне провадження про вчинення цим громадянином втручання в діяльність працівника правоохоронного органу та умисне заподіяння ним тілесних ушкоджень правоохоронцю.