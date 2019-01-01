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Волинянина, який вирубав два дуби та побив чоловіка палицею, взяли під варту

Волинянина, який вирубав два дуби та побив чоловіка палицею, взяли під варту
Мешканця селища Цумань, який раніше перебував під домашнім арештом, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.

Увечері 18 червня молодик у рідному селищі, втрутившись у конфлікт двох громадян, завдав півтора десятка ударів металевою дубинкою одному з них, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Кілька разів працівники поліції, перевіряючи виконання громадянином запобіжного заходу, фіксували його відсутність вдома.

Уночі ж 8 серпня працівники Державного підприємства «Цуманське лісове господарство» виявили факт незаконної порубки двох дубів у Сильненському лісництві. За кермом транспортного засобу, на який були завантажені колоди, перебував підозрюваний.
За клопотанням прокуратури йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою.

До речі, у Ківерцівському районному суді перебуває ще і кримінальне провадження про вчинення цим громадянином втручання в діяльність працівника правоохоронного органу та умисне заподіяння ним тілесних ушкоджень правоохоронцю.

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Теги: Волинь, прокуратура, хуліган
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