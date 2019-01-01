вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинській громаді, що перейшла до ПЦУ, віддали храм

Волинській громаді, що перейшла до ПЦУ, віддали храм
На Волині громаді села Романів передали культову споруду.

Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука.

Нагадаємо, на початку липня громада села Романів офіційно змінила підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.

Відтак, релігійній громаді князів страстотерпців Бориса і Гліба Православної церкви України передали в постійне безоплатне користування культову споруду, пам’ятку архітектури місцевого значення для релігійних потреб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: релігія, храм, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині спіймали «на гарячому» двох рибалок-браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 17:11
Волинський науковець отримав грант від президента
Сьогодні, 16:56
Волинській громаді, що перейшла до ПЦУ, віддали храм
Сьогодні, 16:48
У Луцьку просять демонтувати ворота з території двору ЦУМу
Сьогодні, 16:30
Волинянина, який вирубав два дуби та побив чоловіка палицею, взяли під варту
Сьогодні, 16:28
Схожі новини
На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП) На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП)
28 січень, 10:25
Громаді на Волині, яка після переходу до ПЦУ провела перше богослужіння на сходах церкви, віддали храм Громаді на Волині, яка після переходу до ПЦУ провела перше богослужіння на сходах церкви, віддали храм
03 липень, 12:51
На Волині ще дві громади юридично перейшли до ПЦУ На Волині ще дві громади юридично перейшли до ПЦУ
03 липень, 11:10
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, – новий настоятель
23 червень, 19:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як облагороджують парк імені 900-річчя Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
 0
На Волині шукають охочих поїхати в Іспанію
Сьогодні, 17:22
 0
На Волині спіймали «на гарячому» двох рибалок-браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 17:11
 0
Волинський науковець отримав грант від президента
Сьогодні, 16:56
 0
Волинській громаді, що перейшла до ПЦУ, віддали храм
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8
﻿