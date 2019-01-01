Волинській громаді, що перейшла до ПЦУ, віддали храм
Сьогодні, 16:48
На Волині громаді села Романів передали культову споруду.
Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука.
Нагадаємо, на початку липня громада села Романів офіційно змінила підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.
Відтак, релігійній громаді князів страстотерпців Бориса і Гліба Православної церкви України передали в постійне безоплатне користування культову споруду, пам’ятку архітектури місцевого значення для релігійних потреб.
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Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука.
Нагадаємо, на початку липня громада села Романів офіційно змінила підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.
Відтак, релігійній громаді князів страстотерпців Бориса і Гліба Православної церкви України передали в постійне безоплатне користування культову споруду, пам’ятку архітектури місцевого значення для релігійних потреб.
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