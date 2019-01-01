Волинській громаді, що перейшла до ПЦУ, віддали храм





Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДА Олександра Киричука.



Нагадаємо, на початку липня



Відтак, релігійній громаді князів страстотерпців Бориса і Гліба Православної церкви України передали в постійне безоплатне користування культову споруду, пам’ятку архітектури місцевого значення для релігійних потреб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині громаді села Романів передали культову споруду.Про це йдеться у розпорядженні т.в.о. голови Волинської ОДАНагадаємо, на початку липня громада села Романів офіційно змінила підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.Відтак, релігійній громаді князів страстотерпців Бориса і Гліба Православної церкви України передали в постійне безоплатне користування культову споруду, пам’ятку архітектури місцевого значення для релігійних потреб.

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