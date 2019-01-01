Волинський науковець отримав грант від президента

Володимир Зеленський призначив гранти для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік. Серед них викладач Луцького національного технічного університету Ярослав Пастернак.



Відповідний указ на



"Пастернаку Ярославу Михайловичу — 1985 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Луцького національного технічного університету для проведення дослідження «Розрахунок напружено-деформованого стану тонкостінних сталефібробетонних інженерних конструкцій на автомобільних дорогах", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, раніше Ярослав Пастернак вже був одним із 54–ох молодих українських вчених, які

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