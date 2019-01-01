Волинський науковець отримав грант від президента
Сьогодні, 16:56
Президент України Володимир Зеленський призначив гранти для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік. Серед них викладач Луцького національного технічного університету Ярослав Пастернак.
Відповідний указ на сайті президента з'явився сьогодні, 9 серпня.
"Пастернаку Ярославу Михайловичу — 1985 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Луцького національного технічного університету для проведення дослідження «Розрахунок напружено-деформованого стану тонкостінних сталефібробетонних інженерних конструкцій на автомобільних дорогах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Ярослав Пастернак вже був одним із 54–ох молодих українських вчених, які отримували грантівські кошти Президента України на наукові дослідження.
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Відповідний указ на сайті президента з'явився сьогодні, 9 серпня.
"Пастернаку Ярославу Михайловичу — 1985 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Луцького національного технічного університету для проведення дослідження «Розрахунок напружено-деформованого стану тонкостінних сталефібробетонних інженерних конструкцій на автомобільних дорогах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Ярослав Пастернак вже був одним із 54–ох молодих українських вчених, які отримували грантівські кошти Президента України на наукові дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
І навіть в Луцьку займаються чимось науковим - круто !
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