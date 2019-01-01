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Волинський науковець отримав грант від президента

Волинський науковець отримав грант від президента
Президент України Володимир Зеленський призначив гранти для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік. Серед них викладач Луцького національного технічного університету Ярослав Пастернак.

Відповідний указ на сайті президента з'явився сьогодні, 9 серпня.

"Пастернаку Ярославу Михайловичу — 1985 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Луцького національного технічного університету для проведення дослідження «Розрахунок напружено-деформованого стану тонкостінних сталефібробетонних інженерних конструкцій на автомобільних дорогах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Ярослав Пастернак вже був одним із 54–ох молодих українських вчених, які отримували грантівські кошти Президента України на наукові дослідження.

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Теги: президентський грант, молоді науковці, волинянин
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Коментарі 1
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І навіть в Луцьку займаються чимось науковим - круто !
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