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На Волині шукають охочих поїхати в Іспанію

На Волині шукають охочих поїхати в Іспанію
Center for Dialogue and Reconciliation "Iskra" запрошує волинян на тренінговий курс, на якому навчатимуть писати та впроваджувати молодіжні обміни.

Він триватиме 24-30 жовтня у Мадриді (Іспанія), - інформує молодіжний центр Волині у Facebook.

Теми, які будуть обговорюватися під час проекту:
- як написати та подати заявку на обмін для молоді;
- як легко читати та користуватися посібником Erasmus+;
- як знайти партнерів для обміну молоддю;
- робити крок за кроком від початкової ідеї до кінцевої оцінки;
- як визначити спільну основу та спільні цілі для молодих людей;
- чому і як використовувати театр та музику як інструмент;
- дізнаєтесь про гарні практики щодо впровадження молодіжного обміну.

Вимоги до кандидатів:
- вік 18+;
- до участі запрошуютсья активні молодіжні працівники та люди, які цікавляться темою без вікового обмеження;
- вмієте вільно розмовляти англійською;
- зацікавлені у створенні проектів з молоддю;
- зацікавлені театром та мистецтвом;
- бажання повністю брати участь у всіх заходах.

Організатори покривають 100% витрат на харчування та проживання та відшкодують витрати на проїзд відповідно до бюджетного ліміту.

Зазначають, учасник оплачує внесок організації - 35 євро.

Подавай заявку можна до 15 серпня тут
Джерело за цим посиланням


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Теги: Іспанія, волиняни, тренінг
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