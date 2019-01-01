На Волині шукають охочих поїхати в Іспанію





Він триватиме 24-30 жовтня у Мадриді (Іспанія), - інформує



Теми, які будуть обговорюватися під час проекту:

- як написати та подати заявку на обмін для молоді;

- як легко читати та користуватися посібником Erasmus+;

- як знайти партнерів для обміну молоддю;

- робити крок за кроком від початкової ідеї до кінцевої оцінки;

- як визначити спільну основу та спільні цілі для молодих людей;

- чому і як використовувати театр та музику як інструмент;

- дізнаєтесь про гарні практики щодо впровадження молодіжного обміну.



Вимоги до кандидатів:

- вік 18+;

- до участі запрошуютсья активні молодіжні працівники та люди, які цікавляться темою без вікового обмеження;

- вмієте вільно розмовляти англійською;

- зацікавлені у створенні проектів з молоддю;

- зацікавлені театром та мистецтвом;

- бажання повністю брати участь у всіх заходах.



Організатори покривають 100% витрат на харчування та проживання та відшкодують витрати на проїзд відповідно до бюджетного ліміту.



Зазначають, учасник оплачує внесок організації - 35 євро.



Подавай заявку можна до 15 серпня

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Center for Dialogue and Reconciliation "Iskra" запрошує волинян на тренінговий курс, на якому навчатимуть писати та впроваджувати молодіжні обміни.Він триватиме 24-30 жовтня у Мадриді (Іспанія), - інформує молодіжний центр Волині у Facebook.Теми, які будуть обговорюватися під час проекту:- як написати та подати заявку на обмін для молоді;- як легко читати та користуватися посібником Erasmus+;- як знайти партнерів для обміну молоддю;- робити крок за кроком від початкової ідеї до кінцевої оцінки;- як визначити спільну основу та спільні цілі для молодих людей;- чому і як використовувати театр та музику як інструмент;- дізнаєтесь про гарні практики щодо впровадження молодіжного обміну.Вимоги до кандидатів:- вік 18+;- до участі запрошуютсья активні молодіжні працівники та люди, які цікавляться темою без вікового обмеження;- вмієте вільно розмовляти англійською;- зацікавлені у створенні проектів з молоддю;- зацікавлені театром та мистецтвом;- бажання повністю брати участь у всіх заходах.Організатори покривають 100% витрат на харчування та проживання та відшкодують витрати на проїзд відповідно до бюджетного ліміту.Зазначають, учасник оплачує внесок організації - 35 євро.Подавай заявку можна до 15 серпня тут Джерело за цим посиланням

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