У волинському селі після дощу вулиця перетворюється на «озеро». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
Одна з вулиць у селі Красів після кожного дощу перетворюється на суцільну водойму.
З проханням висвітлити проблему звернулася місцева жителька Надія Нижник до редакції Район.Горохів
Вона надіслала фото вулиці після дощу, який пройшов 7 серпня.
Надія зауважує, затоплює прибудинкову територію, заїзд і городи. До місцевої влади зверталися з проханням вирішити проблему, проте результату поки немає.
«Я стаю заручницею повені після кожного дощу. Затоплює прибудинкову територію, заїзд до будинку і два прилеглих городи, так як після дощу вода набігає до одного метра глибини. Пенсіонерка цього будинку зверталася за допомогою до місцевої влади, тобто до сільської голови, була написана заява і дуже багато усних прохань. Сільська голова не хоче реагувати на проблему.Заява була написана 2 червня і ще досі немає відповіді. На дзвінки не відповідає або кидає трубку, так як знає, хто турбує», – написала Надія Нижник.
Повідомляють, недавно вийшов і сюжет про село Красів на «12 каналі», де розповіли про позицію сільради. Там кажуть, що винні самі жителі, бо поробили поблизу загати.
У сільраді у свою чергу стверджують, що винні самі жителі, бо зробили поблизу загати. А щоб відремонтувати дорогу наразі коштів у бюджеті немає», - йдеться у сюжеті.
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З проханням висвітлити проблему звернулася місцева жителька Надія Нижник до редакції Район.Горохів
Вона надіслала фото вулиці після дощу, який пройшов 7 серпня.
Надія зауважує, затоплює прибудинкову територію, заїзд і городи. До місцевої влади зверталися з проханням вирішити проблему, проте результату поки немає.
«Я стаю заручницею повені після кожного дощу. Затоплює прибудинкову територію, заїзд до будинку і два прилеглих городи, так як після дощу вода набігає до одного метра глибини. Пенсіонерка цього будинку зверталася за допомогою до місцевої влади, тобто до сільської голови, була написана заява і дуже багато усних прохань. Сільська голова не хоче реагувати на проблему.Заява була написана 2 червня і ще досі немає відповіді. На дзвінки не відповідає або кидає трубку, так як знає, хто турбує», – написала Надія Нижник.
Повідомляють, недавно вийшов і сюжет про село Красів на «12 каналі», де розповіли про позицію сільради. Там кажуть, що винні самі жителі, бо поробили поблизу загати.
У сільраді у свою чергу стверджують, що винні самі жителі, бо зробили поблизу загати. А щоб відремонтувати дорогу наразі коштів у бюджеті немає», - йдеться у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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