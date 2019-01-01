Луцькі каштани вразила хвороба: скільки коштує врятувати дерева. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
Луцькі каштани вже майже вісім років вона тероризує мінуюча мілль.
Вплив цього шкідника розпізнати легко: через хворобу листя дерев жовтіє і починає опадати вже у липні, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
"У 2006 році приїжджали до нас спеціалісти з Польщі і ми проводили в якості експерименту ін'єктування близько 30 каштанів. воно дало свій позитивний результат", - розповів головний спеціаліст відділу екології Луцькради Олег Гелета.
Однак, одна така ін'єкція коштувала 20 доларів, то ж за лікування каштанів так і не взялися. Схожий препарат взялися розробляти й українці, але і тут прогадали з ціною.
Нині в Луцьку налічується близько 4,5 тисячі каштанів. То ж лікування дерев обійшлося б місту в круглу суму.
За словами еколога, аби не дати розмножуватися шкідливому метелику треба вчасно прибирати опале листя, адже міль розвивається саме там. Що ж до питання ін'єкцій, то в міській раді планують до нього повернутися, але вже наступного року.
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Вплив цього шкідника розпізнати легко: через хворобу листя дерев жовтіє і починає опадати вже у липні, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
"У 2006 році приїжджали до нас спеціалісти з Польщі і ми проводили в якості експерименту ін'єктування близько 30 каштанів. воно дало свій позитивний результат", - розповів головний спеціаліст відділу екології Луцькради Олег Гелета.
Однак, одна така ін'єкція коштувала 20 доларів, то ж за лікування каштанів так і не взялися. Схожий препарат взялися розробляти й українці, але і тут прогадали з ціною.
Нині в Луцьку налічується близько 4,5 тисячі каштанів. То ж лікування дерев обійшлося б місту в круглу суму.
За словами еколога, аби не дати розмножуватися шкідливому метелику треба вчасно прибирати опале листя, адже міль розвивається саме там. Що ж до питання ін'єкцій, то в міській раді планують до нього повернутися, але вже наступного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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