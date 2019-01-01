В Україні оголосили штормове попередження





Про це повідомили



"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 9 серпня в північних, південних та центральних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди 25-28 м/с", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 9 серпня очікують ускладнення погодних умов. Так, у північних, південних та центральних областях очікуються грози, подекуди сильні шквали.Про це повідомили ДСНС України. "За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 9 серпня в північних, південних та центральних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди 25-28 м/с", - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію