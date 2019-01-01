В Україні оголосили штормове попередження

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В Україні 9 серпня очікують ускладнення погодних умов. Так, у північних, південних та центральних областях очікуються грози, подекуди сильні шквали.
Про це повідомили ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 9 серпня в північних, південних та центральних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди 25-28 м/с", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомили ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 9 серпня в північних, південних та центральних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях подекуди 25-28 м/с", - йдеться у повідомлені.
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