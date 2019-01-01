У Ковелі збудують нові офісні приміщення





Про це йдеться на сайті



Головувала на засіданні секретар міської ради Віра Федосюк, секретарем обрали Марію Приступчук – завідувачку сектору планування та контролю за забудовою міста відділу містобудування та архітектури.



Відтак, з проектами містобудівної документації ознайомив директор приватного підприємства «Ковелькомунпроект» Віктор Дубина. Він повідомив, що передбачили розміщення офісних приміщень шляхом проведення реконструкції квартири в багатоквартирному житловому будинку на бульварі Лесі Українки,7.



Реконструкція квартири здійснюватиметься в межах наявного об’єму. Інженерне забезпечення від існуючих мереж, вхід – зі сторони бульвару Лесі Українки.



Далі Віктор Вячеславович представив детальний план території реконструкції забудови по вулиці Грушевського, 106-А. Відповідно до нього передбачено нове будівництво складу та гаража на земельній ділянці 0,15 га, яка перебуває у приватній власності і знаходиться в східному промисловому районі міста. Основні техніко-економічні показники об’єкта: площа забудови - 340 кв.м, мощення - 724,2 кв.м, озеленення -724,2 кв.м.



Зазначають, представники територіальної громади Ковеля погодили містобудівну документацію та рекомендували подати проекти рішень міської ради на розгляд чергової сесії.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельській міській раді учора, 8 серпня, відбулося громадське слухання, де обговорили детальні плани територій реконструкції забудови на бульварі Лесі Українки, 7 та вулиці Грушевського, 106-А.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради. Головувала на засіданні секретар міської ради, секретарем обрали– завідувачку сектору планування та контролю за забудовою міста відділу містобудування та архітектури.Відтак, з проектами містобудівної документації ознайомив директор приватного підприємства «Ковелькомунпроект». Він повідомив, що передбачили розміщення офісних приміщень шляхом проведення реконструкції квартири в багатоквартирному житловому будинку на бульварі Лесі Українки,7.Реконструкція квартири здійснюватиметься в межах наявного об’єму. Інженерне забезпечення від існуючих мереж, вхід – зі сторони бульвару Лесі Українки.Далі Віктор Вячеславович представив детальний план території реконструкції забудови по вулиці Грушевського, 106-А. Відповідно до нього передбачено нове будівництво складу та гаража на земельній ділянці 0,15 га, яка перебуває у приватній власності і знаходиться в східному промисловому районі міста. Основні техніко-економічні показники об’єкта: площа забудови - 340 кв.м, мощення - 724,2 кв.м, озеленення -724,2 кв.м.Зазначають, представники територіальної громади Ковеля погодили містобудівну документацію та рекомендували подати проекти рішень міської ради на розгляд чергової сесії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію