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У Ковелі збудують нові офісні приміщення

У Ковелі збудують нові офісні приміщення
У Ковельській міській раді учора, 8 серпня, відбулося громадське слухання, де обговорили детальні плани територій реконструкції забудови на бульварі Лесі Українки, 7 та вулиці Грушевського, 106-А.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Головувала на засіданні секретар міської ради Віра Федосюк, секретарем обрали Марію Приступчук – завідувачку сектору планування та контролю за забудовою міста відділу містобудування та архітектури.

Відтак, з проектами містобудівної документації ознайомив директор приватного підприємства «Ковелькомунпроект» Віктор Дубина. Він повідомив, що передбачили розміщення офісних приміщень шляхом проведення реконструкції квартири в багатоквартирному житловому будинку на бульварі Лесі Українки,7.

Реконструкція квартири здійснюватиметься в межах наявного об’єму. Інженерне забезпечення від існуючих мереж, вхід – зі сторони бульвару Лесі Українки.

Далі Віктор Вячеславович представив детальний план території реконструкції забудови по вулиці Грушевського, 106-А. Відповідно до нього передбачено нове будівництво складу та гаража на земельній ділянці 0,15 га, яка перебуває у приватній власності і знаходиться в східному промисловому районі міста. Основні техніко-економічні показники об’єкта: площа забудови - 340 кв.м, мощення - 724,2 кв.м, озеленення -724,2 кв.м.

Зазначають, представники територіальної громади Ковеля погодили містобудівну документацію та рекомендували подати проекти рішень міської ради на розгляд чергової сесії.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: офісні приміщення, Ковель, будівництво
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