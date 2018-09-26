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У волинській громаді дорогу ремонтують за новою технологією. ФОТО

У волинській громаді дорогу ремонтують за новою технологією. ФОТО
У селі Нова Лішня Іваничівського району укладають дорогу за новою технологією.

Про це йдеться на сайті Поромівської ОТГ

Повідомили, цього року вдалось прокласти ще додаткових 340 метрів якісного покриття до уже теперішніх 650 метрів, які були прокладені у 2017 році.

Нова технологія дозволяє робити якісний ремонт навіть дуже знищених доріг. Основа - це сухий бетон, а далі асфальтне покриття.

У волинській громаді дорогу ремонтують за новою технологією. ФОТО
У волинській громаді дорогу ремонтують за новою технологією. ФОТО
У волинській громаді дорогу ремонтують за новою технологією. ФОТО
У волинській громаді дорогу ремонтують за новою технологією. ФОТО

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Теги: нова технологія, ремонт дороги, Волинь
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