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Турецький «Бешикташ» домовився про перехід Коноплянки, - ЗМІ

Турецький «Бешикташ» домовився про перехід Коноплянки, - ЗМІ
Півзахисник "Шальке" з Гельзенкірхена Євген Коноплянка найближчим часом може перейти в "Бешикташ".

Очікується, що про трансфер буде оголошено найближчим часом, - повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Haber365.

За інформацією джерела, клуби досягли домовленості про перехід 29-річного українця. Коноплянка підпише трирічний контракт зі стамбульським клубом. Зарплата футболіста складе близько 2 млн євро в рік.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка не поїхав на тренувальний збір з гельзенкирхенського "Шальке".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український півзахисник близький до переходу в інший стамбульський клуб - "Фенербахче".

Коноплянка виступає за "Шальке" з 2016 року. Перший сезон в німецькій команді він провів на правах оренди, після чого приєднався до клубу на постійній основі.

У минулому сезоні він провів 21 матч за "Шальке" у всіх турнірах, забивши гол і віддавши дві результативні передачі.

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Теги: футбол, спорт, трансфер
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