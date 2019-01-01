Турецький «Бешикташ» домовився про перехід Коноплянки, - ЗМІ
Сьогодні, 22:21
Півзахисник "Шальке" з Гельзенкірхена Євген Коноплянка найближчим часом може перейти в "Бешикташ".
Очікується, що про трансфер буде оголошено найближчим часом, - повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Haber365.
За інформацією джерела, клуби досягли домовленості про перехід 29-річного українця. Коноплянка підпише трирічний контракт зі стамбульським клубом. Зарплата футболіста складе близько 2 млн євро в рік.
Раніше повідомлялося, що Коноплянка не поїхав на тренувальний збір з гельзенкирхенського "Шальке".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український півзахисник близький до переходу в інший стамбульський клуб - "Фенербахче".
Коноплянка виступає за "Шальке" з 2016 року. Перший сезон в німецькій команді він провів на правах оренди, після чого приєднався до клубу на постійній основі.
У минулому сезоні він провів 21 матч за "Шальке" у всіх турнірах, забивши гол і віддавши дві результативні передачі.
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Очікується, що про трансфер буде оголошено найближчим часом, - повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Haber365.
За інформацією джерела, клуби досягли домовленості про перехід 29-річного українця. Коноплянка підпише трирічний контракт зі стамбульським клубом. Зарплата футболіста складе близько 2 млн євро в рік.
Раніше повідомлялося, що Коноплянка не поїхав на тренувальний збір з гельзенкирхенського "Шальке".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український півзахисник близький до переходу в інший стамбульський клуб - "Фенербахче".
Коноплянка виступає за "Шальке" з 2016 року. Перший сезон в німецькій команді він провів на правах оренди, після чого приєднався до клубу на постійній основі.
У минулому сезоні він провів 21 матч за "Шальке" у всіх турнірах, забивши гол і віддавши дві результативні передачі.
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