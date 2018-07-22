Внаслідок зіткнення маршрутки і легковика постраждали 24 людини
Сьогодні, 00:21
Внаслідок ДТП під Житомиром з 24 постраждалих у лікарні знаходиться 12 людей, з них — троє дітей.
Лобове зіткнення мікроавтобуса «Volkswagen» та автомобіля «BMW» сталося на автошляху "Житомир-Чернівці", - повідомляє УНІАН.
Після аварії до лікарень доставили 24 людини, 12 з них зараз госпіталізовані, причому троє з них — діти. На місці аварії й досі працюють слідчо-оперативні групи поліції та екстренні служби.
Попередньо відомо, що 25-річний водій автомобіля «BMW», рухаючись у напрямку Житомира під час обгону виїхав на узбіччя дороги, де втратив керування. Його «BMW» виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у маршрутний мікроавтобус «Volkswagen LT35D» сполученням «Київ-Хмельницький». Маршрутка їхала назустріч. І нею керував 35-річний водій з Хмельниччини.
Після зіткнення з маршруткою автомобіль загорівся. Рятувальники локалізували пожежу, також на місці працювали 5 бригад «швидкої допомоги». Аварія сталася близько 13.10 поблизу села Тетерівки Житомирського району.
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Лобове зіткнення мікроавтобуса «Volkswagen» та автомобіля «BMW» сталося на автошляху "Житомир-Чернівці", - повідомляє УНІАН.
Після аварії до лікарень доставили 24 людини, 12 з них зараз госпіталізовані, причому троє з них — діти. На місці аварії й досі працюють слідчо-оперативні групи поліції та екстренні служби.
Попередньо відомо, що 25-річний водій автомобіля «BMW», рухаючись у напрямку Житомира під час обгону виїхав на узбіччя дороги, де втратив керування. Його «BMW» виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у маршрутний мікроавтобус «Volkswagen LT35D» сполученням «Київ-Хмельницький». Маршрутка їхала назустріч. І нею керував 35-річний водій з Хмельниччини.
Після зіткнення з маршруткою автомобіль загорівся. Рятувальники локалізували пожежу, також на місці працювали 5 бригад «швидкої допомоги». Аварія сталася близько 13.10 поблизу села Тетерівки Житомирського району.
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