Внаслідок зіткнення маршрутки і легковика постраждали 24 людини

Внаслідок ДТП під Житомиром з 24 постраждалих у лікарні знаходиться 12 людей, з них — троє дітей.Лобове зіткнення мікроавтобуса «Volkswagen» та автомобіля «BMW» сталося на автошляху "Житомир-Чернівці", - повідомляє УНІАН.Після аварії до лікарень доставили 24 людини, 12 з них зараз госпіталізовані, причому троє з них — діти. На місці аварії й досі працюють слідчо-оперативні групи поліції та екстренні служби.Попередньо відомо, що 25-річний водій автомобіля «BMW», рухаючись у напрямку Житомира під час обгону виїхав на узбіччя дороги, де втратив керування. Його «BMW» виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у маршрутний мікроавтобус «Volkswagen LT35D» сполученням «Київ-Хмельницький». Маршрутка їхала назустріч. І нею керував 35-річний водій з Хмельниччини.Після зіткнення з маршруткою автомобіль загорівся. Рятувальники локалізували пожежу, також на місці працювали 5 бригад «швидкої допомоги». Аварія сталася близько 13.10 поблизу села Тетерівки Житомирського району.