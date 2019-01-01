Волинянин гратиме за «Минай»

Захисник молодіжної збірної України, ексгравець «Волинь», буде грати за «Минай».Закарпатський Минай на офіційному сайті повідомив про посилення захисником Олександром Маткобожик. Деталі угоди не розголошуються, повідомляє Sportarena.Клуб Першої ліги розраховує, що новачок зіграє вже в найближчому матчі команди проти Чорноморця (10 серпня), до переходу Маткобожик два тижні тренувався разом з «Минаєм».До переходу в «Минай» 21-річний Маткобожик виступав за «Зірку» і луцьку «Волинь», де не отримував достатньої кількості ігрової практики.На даний момент клуб з-під Ужгорода знаходиться на 15-му місці турнірної таблиці Першої ліги, маючи в своєму активі лише один пункт після двох зіграних турів.