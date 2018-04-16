Положинський напише «гімн» для баскетболістів «Старого Луцька»

Лідер популярного українського гурту «Тартак», лучаниндолучився до тренування луцьких баскетбоілстів і планує скласти для них "гімн".Про це повідомляє прес-служба баскетбольного клубу.Зірковий «новачок» вийшов на майданчик під № 33 за команду «чорних». Зауважимо, що лідер «Тартака» перебуває у хорошому тонусі: протягом матчу зумів віддати декілька результативних передач та влучити трьохочковий кидок.Положинський зізнався, що грає в баскетбол рідко, але "вибігати" практично нарівні зі значно молодшими хлопцями допомогло те, що за останні місяці він схуд і систематично займався в тренажерній залі."Загалом же, я не дуже спортивна людина. Час від часу граю футбол із ФК «Маестро», але на тренування ходжу не регулярно. Ну і хлопці із «Старого Луцька» зважали, що я не професійно граю і мене не треба калічити, проти мене не дуже жорстко грали", - сказав співак."Мені дуже сподобалося. Я жодного разу не чув, щоб хтось лаявся на майданчику. До мене було дуже хороше ставлення, хочеться з цими гравцями знову і знову виходити на баскетбольний майданчик. Мені все дуже сподобалося. В такій команді я би грав", - додав уродженець ЛуцькаюНаприкінці розмови лідер гурту Тартак розповів про свої творчі плани."Зараз працюємо над тим, щоб написати для клубу пісню, яка би надихала хлопців. Я сподіваюся, що вона вдасться і всім сподобається. Тому на сьогоднішньому тренуванні наша співпраця точно не завершиться", - зізнався Полодинський