В Україні сильно подорожчають автомобілі

Експерти пророкують в Україні сильне подорожчання нових автомобілів.З 1 січня 2020 року в Україні вводиться заборона на імпорт нових автомобілів, які не відповідають екологічному стандарту Євро-6. Експерти стверджують, що ця заборона спровокує зростання цін на нові автомобілі, - повідомляє "Твоя машина".Глава Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерівстверджує, що стандарт Євро-6 вводиться владою для того, щоб змусити українців відмовитися від покупки нових автомобілів і пересісти на старі іномарки, адже в Україні можна імпортувати старі машини, що відповідають стандарту Євро-2.На думку Назаренко, логіка цих обмежень проста. Німецькі автовласники після 5-8 років експлуатації авто намагаються всіма силами позбутися від машини і придбати новий автомобіль, бо бути власником старого автомобіля - дорого.Тому німці збувають старі авто в інші країни. Україна дозволила ввозити старі авто стандарту Євро-2, тим самим, відкривши для німців ринок збуту старих автомобілів навіть без проходження техогляду. Зате нові машини повинні відповідати стандарту Євро-6, що автоматично підвищує їх вартість.Зате ввезти на територію України ретро-автомобілі, що представляють історичну цінність, неможливо, так як вони не відповідають стандарту Євро-2, який діє з 1995 року.