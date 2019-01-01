В Україні сильно подорожчають автомобілі
Сьогодні, 01:04
Експерти пророкують в Україні сильне подорожчання нових автомобілів.
З 1 січня 2020 року в Україні вводиться заборона на імпорт нових автомобілів, які не відповідають екологічному стандарту Євро-6. Експерти стверджують, що ця заборона спровокує зростання цін на нові автомобілі, - повідомляє "Твоя машина".
Глава Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко стверджує, що стандарт Євро-6 вводиться владою для того, щоб змусити українців відмовитися від покупки нових автомобілів і пересісти на старі іномарки, адже в Україні можна імпортувати старі машини, що відповідають стандарту Євро-2.
На думку Назаренко, логіка цих обмежень проста. Німецькі автовласники після 5-8 років експлуатації авто намагаються всіма силами позбутися від машини і придбати новий автомобіль, бо бути власником старого автомобіля - дорого.
Тому німці збувають старі авто в інші країни. Україна дозволила ввозити старі авто стандарту Євро-2, тим самим, відкривши для німців ринок збуту старих автомобілів навіть без проходження техогляду. Зате нові машини повинні відповідати стандарту Євро-6, що автоматично підвищує їх вартість.
Зате ввезти на територію України ретро-автомобілі, що представляють історичну цінність, неможливо, так як вони не відповідають стандарту Євро-2, який діє з 1995 року.
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З 1 січня 2020 року в Україні вводиться заборона на імпорт нових автомобілів, які не відповідають екологічному стандарту Євро-6. Експерти стверджують, що ця заборона спровокує зростання цін на нові автомобілі, - повідомляє "Твоя машина".
Глава Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко стверджує, що стандарт Євро-6 вводиться владою для того, щоб змусити українців відмовитися від покупки нових автомобілів і пересісти на старі іномарки, адже в Україні можна імпортувати старі машини, що відповідають стандарту Євро-2.
На думку Назаренко, логіка цих обмежень проста. Німецькі автовласники після 5-8 років експлуатації авто намагаються всіма силами позбутися від машини і придбати новий автомобіль, бо бути власником старого автомобіля - дорого.
Тому німці збувають старі авто в інші країни. Україна дозволила ввозити старі авто стандарту Євро-2, тим самим, відкривши для німців ринок збуту старих автомобілів навіть без проходження техогляду. Зате нові машини повинні відповідати стандарту Євро-6, що автоматично підвищує їх вартість.
Зате ввезти на територію України ретро-автомобілі, що представляють історичну цінність, неможливо, так як вони не відповідають стандарту Євро-2, який діє з 1995 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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