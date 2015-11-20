У старій тублікарні знайшли арсенал зброї часів Другої світової. ФОТО





Острозьку фтизіатричну стаціонарну лікарню (тубдиспансер) закрили 2013 року. Нині поблизу цього приміщення за адресою проспект Незалежності, 48, завершується будівництво нового відділу поліції, - повідомляє



Між дошками горища приміщення колишньої лікарні виявили арсенал зброї часів Другої світової війни.



У схроні зброї, зокрема, виявили 2 угорські осколкові гранати зразка 1936 року (М-36), 4 німецькі гранати М-24, 2 радянські гранати РГД-33, австрійський пістолет Штаєр зразка 1912 року, набої різних калібрів (до рушниць різних типів зброї ІІ світової війни), радянські гвинтівки Мосіна, листівки та інші артефакти часів ІІ світової війни.



Краєзнавець Микола Бендюк припускає, що знайдена зброя могла бути «конфіскована» в бандерівців у 1940–1950 роках, адже в середині минулого століття в приміщенні діяло НКВС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розбираючи приміщення колишньої тублікарні, в Острозі знайшли арсенал зброї, яку датують початком ХХ століття.Острозьку фтизіатричну стаціонарну лікарню (тубдиспансер) закрили 2013 року. Нині поблизу цього приміщення за адресою проспект Незалежності, 48, завершується будівництво нового відділу поліції, - повідомляє Район.Острог Між дошками горища приміщення колишньої лікарні виявили арсенал зброї часів Другої світової війни.У схроні зброї, зокрема, виявили 2 угорські осколкові гранати зразка 1936 року (М-36), 4 німецькі гранати М-24, 2 радянські гранати РГД-33, австрійський пістолет Штаєр зразка 1912 року, набої різних калібрів (до рушниць різних типів зброї ІІ світової війни), радянські гвинтівки Мосіна, листівки та інші артефакти часів ІІ світової війни.Краєзнавець Микола Бендюк припускає, що знайдена зброя могла бути «конфіскована» в бандерівців у 1940–1950 роках, адже в середині минулого століття в приміщенні діяло НКВС.

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