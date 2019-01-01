Молодіжка «Волині» розпочала сезон з перемоги

У першому матчі сезону ФК "Волинь" довелося зробити далекий виїзд до Запоріжжя. Він хоч і вийшов для підопічних Руслана Мостового нелегким, однак, у підсумку переможним.Зі старту у "Волині" вийшло одразу восьмеро футболістів, задіяних і минулого сезону. Утім, перший тайм найбільше запам’ятався лише втратою для нас капітана, який отримав серйозну травму, - повідомляє прес-служба клубу.А голи та основні події матчу відбулися після перерви. Господарі поля забили першими – у ворота нашої команди відзначивсяякий вийшов на заміну. Утім, «Хрестоносці» відігралися одразу ж після того, як розіграли м’яч з центру поля – точним низовим ударом в дальній кут рахунок зрівняв Микола Миронюк – 1:1. У другому таймі, до слова, волиняни володіли ігровою та територіальною перевагою, а тому досить справедливо забили й переможний м’яч – Микола Кухаревич впевнено реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером «Металурга». Фінальний свисток зафіксував переможний початок сезону для «Волині» U-19 – 1:2.Уже наступного тижня – 16 серпня – наша юнацька команда зіграє домашній поєдинок. На стадіоні «Підшипник» підопічні Руслана Мостового намагатимуться зламати опір ровесників із луганської «Зорі».