Молодіжка «Волині» розпочала сезон з перемоги
Сьогодні, 08:13
У першому матчі сезону ФК "Волинь" довелося зробити далекий виїзд до Запоріжжя. Він хоч і вийшов для підопічних Руслана Мостового нелегким, однак, у підсумку переможним.
Зі старту у "Волині" вийшло одразу восьмеро футболістів, задіяних і минулого сезону. Утім, перший тайм найбільше запам’ятався лише втратою для нас капітана Владислава Мороза, який отримав серйозну травму, - повідомляє прес-служба клубу.
А голи та основні події матчу відбулися після перерви. Господарі поля забили першими – у ворота нашої команди відзначився Артур Новіков, який вийшов на заміну. Утім, «Хрестоносці» відігралися одразу ж після того, як розіграли м’яч з центру поля – точним низовим ударом в дальній кут рахунок зрівняв Микола Миронюк – 1:1. У другому таймі, до слова, волиняни володіли ігровою та територіальною перевагою, а тому досить справедливо забили й переможний м’яч – Микола Кухаревич впевнено реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером «Металурга». Фінальний свисток зафіксував переможний початок сезону для «Волині» U-19 – 1:2.
Уже наступного тижня – 16 серпня – наша юнацька команда зіграє домашній поєдинок. На стадіоні «Підшипник» підопічні Руслана Мостового намагатимуться зламати опір ровесників із луганської «Зорі».
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Зі старту у "Волині" вийшло одразу восьмеро футболістів, задіяних і минулого сезону. Утім, перший тайм найбільше запам’ятався лише втратою для нас капітана Владислава Мороза, який отримав серйозну травму, - повідомляє прес-служба клубу.
А голи та основні події матчу відбулися після перерви. Господарі поля забили першими – у ворота нашої команди відзначився Артур Новіков, який вийшов на заміну. Утім, «Хрестоносці» відігралися одразу ж після того, як розіграли м’яч з центру поля – точним низовим ударом в дальній кут рахунок зрівняв Микола Миронюк – 1:1. У другому таймі, до слова, волиняни володіли ігровою та територіальною перевагою, а тому досить справедливо забили й переможний м’яч – Микола Кухаревич впевнено реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером «Металурга». Фінальний свисток зафіксував переможний початок сезону для «Волині» U-19 – 1:2.
Уже наступного тижня – 16 серпня – наша юнацька команда зіграє домашній поєдинок. На стадіоні «Підшипник» підопічні Руслана Мостового намагатимуться зламати опір ровесників із луганської «Зорі».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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