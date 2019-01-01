На Волині відбувся Кубок України з перегонів на лижеролерах. ФОТО

Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській та півмарафонській дистанціях відбувся в рамках екомарафону «Світанок Світязя».Видовищний заїзд лижеролерів відпочивальники Світязя спостерігали сьогодні, 10 серпня, повідомляє прес-служба заходу.Брали участь титуловані та професійні спортсмени з порушеннями опорно-рухового апарату.Подібні змагання раніше на території Шацького національного парку не проводили, а у 2018 році організатори екомарафону змогли втілити таку спортивну ініціативу.Учасники умовно поділені за категоріями залежно від спортивного стилю та дистанції. Так, зокрема є категорії класика, вільний стиль з чорною резиною і вільний стиль без обмежень.Вони подолали від 21 до 42 кілометрів.Екомарафон «Світанок Світязя» – це спільна ініціатива федерації біатлону Волині, федерації легкої атлетики Волинської області, федерації України з поліатлону, Волинського обласного відділення Національного Олімпійського комітету України, Шацького національного природного парку, Спортивного Клубу «Ковель», OTK «Rzeźnik» (товариства жертв тренера Кляуса «Резун») та Chelmbiega «Хелмбігає» у співпраці з адміністрацією Шацького району (Україна) та гміни Воля-Ухруська, Володавського повіту (Польща) в рамках «Європейських Днів Добросусідства», що мають на меті показати усю красу Полісся.Загалом в рамках екомарафону, відбудуться екомарафон 42,195 км, екопівмарафон 21 км, екопробіг 5 км, естафета 4 х 10,5 км, перегони на лижеролерах класичних і вільних стилів 21 та 42,195 км, а також пробіги по воді «NESTER-HOUSE ЕСО WATER RUN» для дітей та дорослих, і сімейна естафета бігу по воді «Тато, Мама, Я».