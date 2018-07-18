У Луцьку можуть закрити Варшавський ринок





Про це у четвер, 8 серпня, під час зборів повідомили підприємці «Завокзального» ринку, пиге "



У свою чергу підприємці зазначають, що над виконанням частини вимог вони вже працюють. Однак, є два пункти, які наразі виконати неможливо.



Перший заступник голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариств Володимир Горгут зазначив, що управління ДСНС визначили шість позицій щодо функціонування ринку, котрими вони незадоволені і через які хочуть припинити експлуатацію ринку.



«Перше: ми маємо поставити в складах протипожежні двері. До початку судового засідання ми це виконаємо. Друге: маємо забезпечити відповідну межу водостійкості металевих колон та конструкцій піднавісу зі сторони адміністративної будівлі. Це ми також до початку судового засідання виконаємо. Третє: пожежна сигналізація в приміщеннях, що експлуатуються. Ви знаєте, що в нас приміщення на 30-70% пустують. І ті приміщення ми також зробимо до засідання судового. Четверте: тут на 90% залежить від вас. Бо в позові написано, що виставляється товар, і цей товар закриває виходи та проходи. Просять дотримуватись необхідних меж», — зазначив Володимир Горгуд.



Також він повідомив, що для того, аби у суді мати докази, необхідно запропонувати підприємцям додаткову угоду: «Заборонити виставлення товару за межі металевої конструкції, за винятком 50 сантиметрів. У випадку регулярного порушення цієї вимоги, в судовому порядку будемо ставити питання про розірвання договору».



«Лишаються дві позиції, які є найскладніші, і які ми не можемо виконати. Бо воно тягне за собою те, що 40% підприємців маємо з ринку вигнати. Отож, п’яте: від приміщення має бути вільно без металевих конструкцій на віддалі 10 метрів по периметру. А це десь 180 з лишнім металевих конструкцій. Ми цього зробити не можемо, бо я вам сказав, до чого воно веде. Шосте: погрупувати всі металеві конструкції на ринку по площі 500 метрів квадратних, не більше 20 металевих конструкцій, у випадку, якщо мова йде за два ряди. І не більше 10 конструкцій, якщо мова йде за один ряд. Утворити групи контейнерів, а потім сторити віддаль для проїзду. 10 метрів робити виїзд. Ми порахували, що 40% підприємців треба закрити у такому випадку», — зауважив Володимир Горгут.



Також він додав, що наразі облспоживспілка працює над тим, аби зробити розрахунок, в якому покажуть, що розміщення металевих конструкцій, яке є наразі на ринку, не загрожує людям. В рамках розрахунку спеціалісти розкажуть,що треба зробити, аби у випадку пожежі вчасно евакуювати людей.



«В суді в нас є шанс відстояти свою позицію. Однак, той підхід, який нам показано в документах... явно показує, що наїзд на ринок з метою звільнення території ринку, не припиняється. І що буде наступним кроком — ми не впевнені. Але ми свої позиції не поміняли», — додав він.



Очільниця обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяна Іовенко додала, що варто звернути увагу на те, що зараз відбувається з ринком «Привіз».



«На сьогоднішній день у нас є доказовий доступ того, що зроблено з «Привозом». Прийшли, порили, викинули. Але там менше підприємців. Я просто кажу, якщо ми разом, то чогось варті. А якщо поодинці, то заберуть. Що захочуть, те зроблять. Можу кожному сказати, якщо ми будемо разом йти, повірте, ніяка влада чи міліція нас не зупинить. Ми це доказали не раз», — зазначила Тетяна Іовенко.



Також Володимир Горгут зауважив, що над покращенням безпеки ринку вже працювали декілька років тому.



«Ринок функціонує з 1988-го року. В такому стані, в якому зараз є ринок, тобто розміщення металевих конструкцій, то це зробили до 2000-го року. А в 2010-му він був такий, що було до пожежних гідрантів не було змоги дійти. Ми протягом 2011-2013-их років зробили все, що можна було. І зберегли місця для підприємців. Зробили усі проїзди у випадку пожежі, щоб могла заїхати пожежна техніка. Є три гідранти на території ринку, до яких є вільний проїзд.



Також у 2018-му році у нас відбулись навчання пожежної команди, сюди заганяли і техніку, яка ставала на пожежний гідрант. Випробовували, чи є там тиск. Навчання теж показало, що немає жодних проблем. Ми приходимо до висновків, що це є наїзд з метою знищити бізнес облспоживспілки та підприємців в першу чергу», — зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області вважає, що «Завокзальний» (Варшавський) ринок потрібно закрити через порушення правил пожежної безпеки. Відповідну заяву подали до суду.Про це у четвер, 8 серпня, під час зборів повідомили підприємці «Завокзального» ринку, пиге " Район.Луцьк ".У свою чергу підприємці зазначають, що над виконанням частини вимог вони вже працюють. Однак, є два пункти, які наразі виконати неможливо.Перший заступник голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариствзазначив, що управління ДСНС визначили шість позицій щодо функціонування ринку, котрими вони незадоволені і через які хочуть припинити експлуатацію ринку.«Перше: ми маємо поставити в складах протипожежні двері. До початку судового засідання ми це виконаємо. Друге: маємо забезпечити відповідну межу водостійкості металевих колон та конструкцій піднавісу зі сторони адміністративної будівлі. Це ми також до початку судового засідання виконаємо. Третє: пожежна сигналізація в приміщеннях, що експлуатуються. Ви знаєте, що в нас приміщення на 30-70% пустують. І ті приміщення ми також зробимо до засідання судового. Четверте: тут на 90% залежить від вас. Бо в позові написано, що виставляється товар, і цей товар закриває виходи та проходи. Просять дотримуватись необхідних меж», — зазначив Володимир Горгуд.Також він повідомив, що для того, аби у суді мати докази, необхідно запропонувати підприємцям додаткову угоду: «Заборонити виставлення товару за межі металевої конструкції, за винятком 50 сантиметрів. У випадку регулярного порушення цієї вимоги, в судовому порядку будемо ставити питання про розірвання договору».«Лишаються дві позиції, які є найскладніші, і які ми не можемо виконати. Бо воно тягне за собою те, що 40% підприємців маємо з ринку вигнати. Отож, п’яте: від приміщення має бути вільно без металевих конструкцій на віддалі 10 метрів по периметру. А це десь 180 з лишнім металевих конструкцій. Ми цього зробити не можемо, бо я вам сказав, до чого воно веде. Шосте: погрупувати всі металеві конструкції на ринку по площі 500 метрів квадратних, не більше 20 металевих конструкцій, у випадку, якщо мова йде за два ряди. І не більше 10 конструкцій, якщо мова йде за один ряд. Утворити групи контейнерів, а потім сторити віддаль для проїзду. 10 метрів робити виїзд. Ми порахували, що 40% підприємців треба закрити у такому випадку», — зауважив Володимир Горгут.Також він додав, що наразі облспоживспілка працює над тим, аби зробити розрахунок, в якому покажуть, що розміщення металевих конструкцій, яке є наразі на ринку, не загрожує людям. В рамках розрахунку спеціалісти розкажуть,що треба зробити, аби у випадку пожежі вчасно евакуювати людей.«В суді в нас є шанс відстояти свою позицію. Однак, той підхід, який нам показано в документах... явно показує, що наїзд на ринок з метою звільнення території ринку, не припиняється. І що буде наступним кроком — ми не впевнені. Але ми свої позиції не поміняли», — додав він.Очільниця обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сферидодала, що варто звернути увагу на те, що зараз відбувається з ринком «Привіз».«На сьогоднішній день у нас є доказовий доступ того, що зроблено з «Привозом». Прийшли, порили, викинули. Але там менше підприємців. Я просто кажу, якщо ми разом, то чогось варті. А якщо поодинці, то заберуть. Що захочуть, те зроблять. Можу кожному сказати, якщо ми будемо разом йти, повірте, ніяка влада чи міліція нас не зупинить. Ми це доказали не раз», — зазначила Тетяна Іовенко.Також Володимир Горгут зауважив, що над покращенням безпеки ринку вже працювали декілька років тому.«Ринок функціонує з 1988-го року. В такому стані, в якому зараз є ринок, тобто розміщення металевих конструкцій, то це зробили до 2000-го року. А в 2010-му він був такий, що було до пожежних гідрантів не було змоги дійти. Ми протягом 2011-2013-их років зробили все, що можна було. І зберегли місця для підприємців. Зробили усі проїзди у випадку пожежі, щоб могла заїхати пожежна техніка. Є три гідранти на території ринку, до яких є вільний проїзд.Також у 2018-му році у нас відбулись навчання пожежної команди, сюди заганяли і техніку, яка ставала на пожежний гідрант. Випробовували, чи є там тиск. Навчання теж показало, що немає жодних проблем. Ми приходимо до висновків, що це є наїзд з метою знищити бізнес облспоживспілки та підприємців в першу чергу», — зазначив він.

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