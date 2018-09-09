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Контрабанда з димком: на Волині в рейсовому автобусі знайшли тютюн для кальяну

Контрабанда з димком: на Волині в рейсовому автобусі знайшли тютюн для кальяну
На Волині у пункті пропуску «Доманове» минулої доби, 9 серпня, прикордонники Луцького загону спільно з представниками Державної фіскальної служби виявили 37,5 кг тютюну для кальяну.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Контрабанду охоронці кордону знайшли серед вантажу в багажному відділенні рейсового автобуса «Брест - Львів».

Тютюн вилучили та передали встановленим порядком компетентним правоохоронним органам.

Фото ілюстративне.

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Теги: контрабанда, тютюн, кальян, Доманове
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