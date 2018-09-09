Контрабанда з димком: на Волині в рейсовому автобусі знайшли тютюн для кальяну





Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.



Контрабанду охоронці кордону знайшли серед вантажу в багажному відділенні рейсового автобуса «Брест - Львів».



Тютюн вилучили та передали встановленим порядком компетентним правоохоронним органам.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у пункті пропуску «Доманове» минулої доби, 9 серпня, прикордонники Луцького загону спільно з представниками Державної фіскальної служби виявили 37,5 кг тютюну для кальяну.Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.Контрабанду охоронці кордону знайшли серед вантажу в багажному відділенні рейсового автобуса «Брест - Львів».Тютюн вилучили та передали встановленим порядком компетентним правоохоронним органам.

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