Контрабанда з димком: на Волині в рейсовому автобусі знайшли тютюн для кальяну
Сьогодні, 13:52
На Волині у пункті пропуску «Доманове» минулої доби, 9 серпня, прикордонники Луцького загону спільно з представниками Державної фіскальної служби виявили 37,5 кг тютюну для кальяну.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
Контрабанду охоронці кордону знайшли серед вантажу в багажному відділенні рейсового автобуса «Брест - Львів».
Тютюн вилучили та передали встановленим порядком компетентним правоохоронним органам.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
Контрабанду охоронці кордону знайшли серед вантажу в багажному відділенні рейсового автобуса «Брест - Львів».
Тютюн вилучили та передали встановленим порядком компетентним правоохоронним органам.
Фото ілюстративне.
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