«Виграє тільки олігархат»: створили петицію проти закриття Варшавського ринку





Відповідну Борис Гайда.



Нагадаємо, управління державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області вважає, що «Завокзальний» (Варшавський) ринок потрібно закрити через порушення правил пожежної безпеки.



Відповідну заяву подали до суду. Тож 8 серпня 2019 року на загальних зборах про це дізналися і самі підприємці Завокзального ринку.



На їхнє переконання, під загрозою залишитись без робочого місця опинилась велика кількість людей.

«Постраждати може близько 5000 чол. - це підприємці, продавці, а також члени їх сімей. Мешканці міста Луцька теж не виграють. Виграє тільки олігархат, який хоче роздерибанити комунальну землю», - пише автор петиції.



На його переконання, якщо закрити ринок, фінансові збитки для підприємців будуть величезні.



«Підприємці, які стоять на ринку по 20 років, самі створили своє робоче місце, платять податки, утримують свої сім"Ї, беруть кредити для ведення бізнесу, можуть залишитись безробітними!



Ви знаєте, що таке кредити? За кредити платяться відсотки, заставляється нерухомість, завчасно планується ведення підприємницької діяльності.



А хто після закриття ринку буде утримувати безробітних людей? Міська влада з міського бюджету, за кошти платників податків? Чи утримувати будуть" хлопці олігархи"? Вони пропонують нам в Польщу на роботу виїхати?» - обурюється Борис Гайда.



Зауважимо, що за добу петицію підписали вже понад 100 людей із 300 необхідних для того, щоб її розглянули.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку збирають підписи, аби міська влада розглянула питання щодо можливого закриття Завокзального (Варшавського) ринку і унемодливила цей процес.Відповідну петицію учора, 9 серпня, зареєструвавНагадаємо, управління державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області вважає, що «Завокзальний» (Варшавський) ринокчерез порушення правил пожежної безпеки.Відповідну заяву подали до суду. Тож 8 серпня 2019 року на загальних зборах про це дізналися і самі підприємці Завокзального ринку.На їхнє переконання, під загрозою залишитись без робочого місця опинилась велика кількість людей.«Постраждати може близько 5000 чол. - це підприємці, продавці, а також члени їх сімей. Мешканці міста Луцька теж не виграють. Виграє тільки олігархат, який хоче роздерибанити комунальну землю», - пише автор петиції.На його переконання, якщо закрити ринок, фінансові збитки для підприємців будуть величезні.«Підприємці, які стоять на ринку по 20 років, самі створили своє робоче місце, платять податки, утримують свої сім"Ї, беруть кредити для ведення бізнесу, можуть залишитись безробітними!Ви знаєте, що таке кредити? За кредити платяться відсотки, заставляється нерухомість, завчасно планується ведення підприємницької діяльності.А хто після закриття ринку буде утримувати безробітних людей? Міська влада з міського бюджету, за кошти платників податків? Чи утримувати будуть" хлопці олігархи"? Вони пропонують нам в Польщу на роботу виїхати?» - обурюється Борис Гайда.Зауважимо, що за добу петицію підписали вже понад 100 людей із 300 необхідних для того, щоб її розглянули.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію