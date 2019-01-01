У головного еколога Луцька – новий заступник

Олег Гелета став заступником начальника відділу екології Луцької міської ради.



Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцькради Григорія Пустовіта.



"Перевести Гелету Олега Олександровича з 09 серпня 2019 року на посаду заступника начальника відділу екології Луцької міської ради з посади головного спеціаліста відділу екології Луцької міської ради у зв’язку з успішним проходженням стажування, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом", - йдеться у документі.



Зауважимо, очільницею відділу екології є Оксана Тарабанюк.

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