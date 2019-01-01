У головного еколога Луцька – новий заступник
Сьогодні, 14:40
Олег Гелета став заступником начальника відділу екології Луцької міської ради.
Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцькради Григорія Пустовіта.
"Перевести Гелету Олега Олександровича з 09 серпня 2019 року на посаду заступника начальника відділу екології Луцької міської ради з посади головного спеціаліста відділу екології Луцької міської ради у зв’язку з успішним проходженням стажування, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом", - йдеться у документі.
Зауважимо, очільницею відділу екології є Оксана Тарабанюк.
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Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцькради Григорія Пустовіта.
"Перевести Гелету Олега Олександровича з 09 серпня 2019 року на посаду заступника начальника відділу екології Луцької міської ради з посади головного спеціаліста відділу екології Луцької міської ради у зв’язку з успішним проходженням стажування, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом", - йдеться у документі.
Зауважимо, очільницею відділу екології є Оксана Тарабанюк.
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