Ґвалтував 6 років: у Рівному спіймали серійного маніяка
Сьогодні, 15:58
У Рівному поліцейські затримали маніяка, який протягом 6 років ґвалтував жінок.
Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Повідомлення про зґвалтування на території гідропарку та одному із житлових комплексів у Рівному до поліції почали надходити із 2013 року. Поліцейські встановили особу зловмисника, нині він перебуває у слідчому ізоляторі.
Жертвами злочинів стали жінки молодого віку, двом з яких на момент вчинення виповнилося 18 років. Насильницькі дії зловмисник переважно скоював на території гідропарку та у зимовий період часу.
Ґвалтівником виявився 30-річний житель Рівного, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.
«На підставі зібраної доказової бази, зокрема, за результатами численних слідчих дій та необхідних експертиз, чоловіку повідомили про підозру у вчиненні шістьох зґвалтувань за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення аналогічних злочинів, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Сьогодні, десятого серпня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави».
Поліцейські звертаються до осіб, хто, можливо, став жертвою ґвалтівника, звертатись до поліції за адресами: м. Рівне вул. Пушкіна, 4 або м. Рівне вул. М.Хвильового,2. Також інформацію можна повідомити за номерами телефонів: 097-191-78-06, 098-950-82-49 або 102. Анонімність гарантують.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.
Повідомлення про зґвалтування на території гідропарку та одному із житлових комплексів у Рівному до поліції почали надходити із 2013 року. Поліцейські встановили особу зловмисника, нині він перебуває у слідчому ізоляторі.
Жертвами злочинів стали жінки молодого віку, двом з яких на момент вчинення виповнилося 18 років. Насильницькі дії зловмисник переважно скоював на території гідропарку та у зимовий період часу.
Ґвалтівником виявився 30-річний житель Рівного, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.
«На підставі зібраної доказової бази, зокрема, за результатами численних слідчих дій та необхідних експертиз, чоловіку повідомили про підозру у вчиненні шістьох зґвалтувань за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення аналогічних злочинів, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Сьогодні, десятого серпня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави».
Поліцейські звертаються до осіб, хто, можливо, став жертвою ґвалтівника, звертатись до поліції за адресами: м. Рівне вул. Пушкіна, 4 або м. Рівне вул. М.Хвильового,2. Також інформацію можна повідомити за номерами телефонів: 097-191-78-06, 098-950-82-49 або 102. Анонімність гарантують.
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