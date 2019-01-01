Ґвалтував 6 років: у Рівному спіймали серійного маніяка

У Рівному поліцейські затримали маніяка, який протягом 6 років ґвалтував жінок.Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.Повідомлення про зґвалтування на території гідропарку та одному із житлових комплексів у Рівному до поліції почали надходити із 2013 року. Поліцейські встановили особу зловмисника, нині він перебуває у слідчому ізоляторі.Жертвами злочинів стали жінки молодого віку, двом з яких на момент вчинення виповнилося 18 років. Насильницькі дії зловмисник переважно скоював на території гідропарку та у зимовий період часу.Ґвалтівником виявився 30-річний житель Рівного, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.«На підставі зібраної доказової бази, зокрема, за результатами численних слідчих дій та необхідних експертиз, чоловіку повідомили про підозру у вчиненні шістьох зґвалтувань за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення аналогічних злочинів, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління. — Сьогодні, десятого серпня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави».Поліцейські звертаються до осіб, хто, можливо, став жертвою ґвалтівника, звертатись до поліції за адресами: м. Рівне вул. Пушкіна, 4 або м. Рівне вул. М.Хвильового,2. Також інформацію можна повідомити за номерами телефонів: 097-191-78-06, 098-950-82-49 або 102. Анонімність гарантують.