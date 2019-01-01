«Не бачу гострої необхідності», – головний архітектор Луцька про підземний перехід в центрі
Сьогодні, 16:53
Питання про потребу підземного переходу в центрі Луцька неоднозначне.
На цьому наголосив начальник управління містобудування та архітектури міста Луцька Веніамін Туз в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі".
Із його слів, для організації повноцінного переходу потрібна велика площа.
"Треба організувати спуски, треба організувати необхідну глибину, пандуси, ліфти, тобто провести комплекс важких робіт. Я не бачу гострої необхідності перекривати площу на тривалий період, щоби забезпечити в результаті і без того не таку вже складну ситуцію", – зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На цьому наголосив начальник управління містобудування та архітектури міста Луцька Веніамін Туз в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі".
Із його слів, для організації повноцінного переходу потрібна велика площа.
"Треба організувати спуски, треба організувати необхідну глибину, пандуси, ліфти, тобто провести комплекс важких робіт. Я не бачу гострої необхідності перекривати площу на тривалий період, щоби забезпечити в результаті і без того не таку вже складну ситуцію", – зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
«ЛСМ
№536» вітає з Днем будівельника!
Останні новини
Відомо, скільки Луцьк витратить на святкування Дня міста
Сьогодні, 17:47
Батько, який на Волині зґвалтував рідну дочку, робив це і раніше
Сьогодні, 17:21
«Не бачу гострої необхідності», – головний архітектор Луцька про підземний перехід в центрі
Сьогодні, 16:53
Ґвалтував 6 років: у Рівному спіймали серійного маніяка
Сьогодні, 15:58