«Не бачу гострої необхідності», – головний архітектор Луцька про підземний перехід в центрі

Питання про потребу підземного переходу в центрі Луцька неоднозначне.На цьому наголосив начальник управління містобудування та архітектури міста Луцькав ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі".Із його слів, для організації повноцінного переходу потрібна велика площа."Треба організувати спуски, треба організувати необхідну глибину, пандуси, ліфти, тобто провести комплекс важких робіт. Я не бачу гострої необхідності перекривати площу на тривалий період, щоби забезпечити в результаті і без того не таку вже складну ситуцію", – зазначив він.