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«Не бачу гострої необхідності», – головний архітектор Луцька про підземний перехід в центрі

«Не бачу гострої необхідності», – головний архітектор Луцька про підземний перехід в центрі
Питання про потребу підземного переходу в центрі Луцька неоднозначне.

На цьому наголосив начальник управління містобудування та архітектури міста Луцька Веніамін Туз в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на "12 каналі".

Із його слів, для організації повноцінного переходу потрібна велика площа.

"Треба організувати спуски, треба організувати необхідну глибину, пандуси, ліфти, тобто провести комплекс важких робіт. Я не бачу гострої необхідності перекривати площу на тривалий період, щоби забезпечити в результаті і без того не таку вже складну ситуцію", – зазначив він.


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Теги: перехід, Веніамін Туз, Луцьк, Театральний майдан
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