У Польщі на будівництві газопроводу загинув українець





Про це повідомляє "



Трагічний інцидент стався у місті Погурська Воля недалеко від Тарнува в Малопольському воєводстві.



Українець залишається у важкому стані після серйозної ДТП в Польщі

Під час будівництва нового газопроводу величезна труба вагою близько 10 тонн скотилася до розкопу, де був чоловік.



Колеги-будівельники кинулись на допомогу чоловікові. Їм вдалось його витягнути, проте внутрішні травми виявились смертельними.



Загиблий виявився 37-річним громадянином України. Поліція, прокуратура і Національна інспекція праці працювали на місці.



Будівництво газогону "Погурська Воля – Твожень" передбачає прокладання приблизно 168 кілометрів нового газопроводу високого тиску, який буде проходити через околиці Тарнува, Казімежа-Вельку, Скалбмієж, Волбром, Олкуш аж до містечка Твожень у Сілезії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в п’ятницю на будівництві нового газопроводу загинув громадянин України.Про це повідомляє " Європейська правда " з посиланням на Super Express.Трагічний інцидент стався у місті Погурська Воля недалеко від Тарнува в Малопольському воєводстві.Українець залишається у важкому стані після серйозної ДТП в ПольщіПід час будівництва нового газопроводу величезна труба вагою близько 10 тонн скотилася до розкопу, де був чоловік.Колеги-будівельники кинулись на допомогу чоловікові. Їм вдалось його витягнути, проте внутрішні травми виявились смертельними.Загиблий виявився 37-річним громадянином України. Поліція, прокуратура і Національна інспекція праці працювали на місці.Будівництво газогону "Погурська Воля – Твожень" передбачає прокладання приблизно 168 кілометрів нового газопроводу високого тиску, який буде проходити через околиці Тарнува, Казімежа-Вельку, Скалбмієж, Волбром, Олкуш аж до містечка Твожень у Сілезії.

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