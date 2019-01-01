Аварія на Волині: зіткнулись легковик та мікроавтобус. ВІДЕО





Про це повідомляють



Відомо, що аварія трапилась близько 18:00 у суботу, 10 серпня.



Зіткнулись мікроавтобус та легковик. Останній отримав значні механічні ушкодження.



Деталі та обставини автопригоди встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі – Володимир-Волинський між селами Мокрець та Соловичі трапилась дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляють Турійські новини Відомо, що аварія трапилась близько 18:00 у суботу, 10 серпня.Зіткнулись мікроавтобус та легковик. Останній отримав значні механічні ушкодження.Деталі та обставини автопригоди встановлюють.

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