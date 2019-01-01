Аварія на Волині: зіткнулись легковик та мікроавтобус. ВІДЕО
Сьогодні, 21:04
На трасі – Володимир-Волинський між селами Мокрець та Соловичі трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляють Турійські новини.
Відомо, що аварія трапилась близько 18:00 у суботу, 10 серпня.
Зіткнулись мікроавтобус та легковик. Останній отримав значні механічні ушкодження.
Деталі та обставини автопригоди встановлюють.
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Про це повідомляють Турійські новини.
Відомо, що аварія трапилась близько 18:00 у суботу, 10 серпня.
Зіткнулись мікроавтобус та легковик. Останній отримав значні механічні ушкодження.
Деталі та обставини автопригоди встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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