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Аварія на Волині: зіткнулись легковик та мікроавтобус. ВІДЕО

Аварія на Волині: зіткнулись легковик та мікроавтобус. ВІДЕО
На трасі – Володимир-Волинський між селами Мокрець та Соловичі трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляють Турійські новини.

Відомо, що аварія трапилась близько 18:00 у суботу, 10 серпня.

Зіткнулись мікроавтобус та легковик. Останній отримав значні механічні ушкодження.

Деталі та обставини автопригоди встановлюють.


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Теги: аварія, легковик, мікроавтобус, Соловичі, Мокриця
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