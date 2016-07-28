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На Волині умілець самотужки розробив та склав комбайн. ВІДЕО

На Волині умілець самотужки розробив та склав комбайн. ВІДЕО
Машиніст із села Брунетівка Старовижівського району Петро Волох влітку проводить більше часу на комбайні, аніж вдома.

Він допомагає збирати врожай односельцям, повідомляє 12 канал.

За словами чоловіка, цей транспорт – унікальний, адже він начинений електронікою власної розробки. Комбайн чоловік склав самотужки. При обмолоті він одночасно стелить, пресує та скидає солому тюками. Пан Петро захопився технікою ще з дитинства, у дорослому віці втілив свої мрії в реальність.

І це ще далеко не всі потужності саморобного комбайна.


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Теги: комбайн, брунетівка, Петро Волох
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