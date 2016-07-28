На Волині умілець самотужки розробив та склав комбайн. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Машиніст із села Брунетівка Старовижівського району Петро Волох влітку проводить більше часу на комбайні, аніж вдома.
Він допомагає збирати врожай односельцям, повідомляє 12 канал.
За словами чоловіка, цей транспорт – унікальний, адже він начинений електронікою власної розробки. Комбайн чоловік склав самотужки. При обмолоті він одночасно стелить, пресує та скидає солому тюками. Пан Петро захопився технікою ще з дитинства, у дорослому віці втілив свої мрії в реальність.
І це ще далеко не всі потужності саморобного комбайна.
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Він допомагає збирати врожай односельцям, повідомляє 12 канал.
За словами чоловіка, цей транспорт – унікальний, адже він начинений електронікою власної розробки. Комбайн чоловік склав самотужки. При обмолоті він одночасно стелить, пресує та скидає солому тюками. Пан Петро захопився технікою ще з дитинства, у дорослому віці втілив свої мрії в реальність.
І це ще далеко не всі потужності саморобного комбайна.
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