Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО
Сьогодні, 21:52
У Шацьку та Підмановому двоє жителів повідомили, що їхні вулики пошкодили невідомі.
Про це інформує Район.Шацьк.
Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, до них 7 серпня надійшло дві заяви від жителів села Підманове та селища Шацьк про те, що невідома особа облила мастилом та дизельним паливом 27 вуликів із сім’ями бджіл, які знаходились в урочищі «Верхи» поблизу с. Підманове.
В результаті цього мед та вулики були пошкоджені та непридатні до використання, а сім’ї бджіл загинули.
За вказаним фактом слідчі інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 194 КК України (умисне знищення, або пошкодження майна).
Проводиться перевірка в рамках кримінального провадження, максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Фото з місця злочину також опублікував на своїй сторінці у Facebook шачанин Богдан Заяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Район.Шацьк.
Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, до них 7 серпня надійшло дві заяви від жителів села Підманове та селища Шацьк про те, що невідома особа облила мастилом та дизельним паливом 27 вуликів із сім’ями бджіл, які знаходились в урочищі «Верхи» поблизу с. Підманове.
В результаті цього мед та вулики були пошкоджені та непридатні до використання, а сім’ї бджіл загинули.
За вказаним фактом слідчі інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 194 КК України (умисне знищення, або пошкодження майна).
Проводиться перевірка в рамках кримінального провадження, максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
Фото з місця злочину також опублікував на своїй сторінці у Facebook шачанин Богдан Заяць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
«ЛСМ
№536» вітає з Днем будівельника!
Останні новини
Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО
Сьогодні, 21:52
На Волині умілець самотужки розробив та склав комбайн. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
Аварія на Волині: зіткнулись легковик та мікроавтобус. ВІДЕО
Сьогодні, 21:04
На Волині п'яний неповнолітній до реанімації побив чоловіка
Сьогодні, 20:42