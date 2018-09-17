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Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО

Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО
У Шацьку та Підмановому двоє жителів повідомили, що їхні вулики пошкодили невідомі.

Про це інформує Район.Шацьк.

Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, до них 7 серпня надійшло дві заяви від жителів села Підманове та селища Шацьк про те, що невідома особа облила мастилом та дизельним паливом 27 вуликів із сім’ями бджіл, які знаходились в урочищі «Верхи» поблизу с. Підманове.

В результаті цього мед та вулики були пошкоджені та непридатні до використання, а сім’ї бджіл загинули.

За вказаним фактом слідчі інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 194 КК України (умисне знищення, або пошкодження майна).

Проводиться перевірка в рамках кримінального провадження, максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Фото з місця злочину також опублікував на своїй сторінці у Facebook шачанин Богдан Заяць.

Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО
Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО
Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО
Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО
Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО
Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО
Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО
Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО
Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО

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Теги: бджоли, вулик, мастило, дизпаливо, поліція, Шацьк, Підманове
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