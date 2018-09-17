Бджоли загинули: на Волині невідомі облили 27 вуликів дизпаливом. ФОТО





Про це інформує



Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, до них 7 серпня надійшло дві заяви від жителів села Підманове та селища Шацьк про те, що невідома особа облила мастилом та дизельним паливом 27 вуликів із сім’ями бджіл, які знаходились в урочищі «Верхи» поблизу с. Підманове.



В результаті цього мед та вулики були пошкоджені та непридатні до використання, а сім’ї бджіл загинули.



За вказаним фактом слідчі інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 194 КК України (умисне знищення, або пошкодження майна).



Проводиться перевірка в рамках кримінального провадження, максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.



Фото з місця злочину також опублікував на своїй сторінці у Facebook шачанин Богдан Заяць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку та Підмановому двоє жителів повідомили, що їхні вулики пошкодили невідомі.Про це інформує Район.Шацьк Як повідомили у Шацькому відділенні поліції, до них 7 серпня надійшло дві заяви від жителів села Підманове та селища Шацьк про те, що невідома особа облила мастилом та дизельним паливом 27 вуликів із сім’ями бджіл, які знаходились в урочищі «Верхи» поблизу с. Підманове.В результаті цього мед та вулики були пошкоджені та непридатні до використання, а сім’ї бджіл загинули.За вказаним фактом слідчі інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 194 КК України (умисне знищення, або пошкодження майна).Проводиться перевірка в рамках кримінального провадження, максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.Фото з місця злочину також опублікував на своїй сторінці у Facebook шачанин

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію