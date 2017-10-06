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Україна і Туреччина створили підприємство з виробництва високоточної зброї

Україна і Туреччина створили підприємство з виробництва високоточної зброї
Держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Про це йдеться на сайті РНБО.

Головне завдання спільного підприємства - об‘єднати потужності оборонних комплексів обох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій. Це дозволить відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь, до принципово нового рівня співпраці - синергії оборонних технологій та поєднання передових розробок Туреччини та України.

Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами знаходитись у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість та завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.

Такі можливості нового дрону стануть можливими завдяки широкому використанню композитних матеріалів, цифрових технологій, а також двигунів українського виробництва, здатних надійно працювати в екстремальних умовах. Окрім того, вони забезпечать високу вантажопідйомність БПЛА, який буде нести велику кількість озброєння, навіть у порівнянні зі звичайними літаками штурмової авіації. Україна та Турецька Республіка мають потужний досвід ефективної співпраці у сфері оборонних технологій.

Турецькі оборонні підприємства співпрацюють з Україною у сфері цифрових систем зв‘язку, ударних дронів, авіаційного високоточного озброєння тощо. Підприємства "Укроборонпрому" ведуть спільні проекти зі створення військово-транспортного літака, систем активного захисту для бронетехніки та радіолокаційних систем. Тобто за останні роки була налагоджена стабільна взаємовигідна робота, яка дозволяє поєднати найсильніші сторони наших оборонно-промислових комплексів. І створення спільного підприємства є ще одним важливим кроком, який підвищить обороноздатність наших країн.


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Теги: зброя, Укроборонпром, підприємство, Туреччина, безпілотник
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