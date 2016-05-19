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Волинян кличуть на громадські слухання щодо видобутку бурштину

Волинян кличуть на громадські слухання щодо видобутку бурштину
У Маневицькому районі проведуть громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності комунального підприємства «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради по видобуванню бурштину на ділянці «Маневицька-2».

Місце провадження планової діяльності визначили спеціальним дозволом на користування надрами № 6173 від 2 лютого 2017 року, а це територія Маневицької селищної ради, Лісівської та Черевахівської сільських рад Маневиччини, – повідомляє Район.Маневичі з посиланням на секретаря Маневицької селищної ради Тетяну Голованець.

Уповноваженим органом, який забезпечує проведення громадського обговорення є міністерство екології та природних ресурсів України.

Громадські слухання проведуть 28 серпня 2019 року о 11:30 за адресою: вулиця Сойне, 6-б, село Прилісне.

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Теги: бурштин, Волиньприродресур, видобування, громадські слухання
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