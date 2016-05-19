Волинян кличуть на громадські слухання щодо видобутку бурштину
Сьогодні, 03:34
У Маневицькому районі проведуть громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності комунального підприємства «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради по видобуванню бурштину на ділянці «Маневицька-2».
Місце провадження планової діяльності визначили спеціальним дозволом на користування надрами № 6173 від 2 лютого 2017 року, а це територія Маневицької селищної ради, Лісівської та Черевахівської сільських рад Маневиччини, – повідомляє Район.Маневичі з посиланням на секретаря Маневицької селищної ради Тетяну Голованець.
Уповноваженим органом, який забезпечує проведення громадського обговорення є міністерство екології та природних ресурсів України.
Громадські слухання проведуть 28 серпня 2019 року о 11:30 за адресою: вулиця Сойне, 6-б, село Прилісне.
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Місце провадження планової діяльності визначили спеціальним дозволом на користування надрами № 6173 від 2 лютого 2017 року, а це територія Маневицької селищної ради, Лісівської та Черевахівської сільських рад Маневиччини, – повідомляє Район.Маневичі з посиланням на секретаря Маневицької селищної ради Тетяну Голованець.
Уповноваженим органом, який забезпечує проведення громадського обговорення є міністерство екології та природних ресурсів України.
Громадські слухання проведуть 28 серпня 2019 року о 11:30 за адресою: вулиця Сойне, 6-б, село Прилісне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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