Попри порожні трибуни «Волинь» перемогла «Прикарпаття»





Матч відбувся в суботу, 10 серпня, у Луцьку на стадіоні «Авангард» - повідомляє



Через дискваліфікацію домашньої арени «Волині» гра проходила за порожніх трибун. Віддані фани команди зібралися біля стадіону, де встановили великий екран, на якому транслювали матч.



Прикарпатці прибули до Луцька лідером першості, в арсеналі якого – 6 очок. В активі гостей була виїзна перемога над «Минаєм» (3:0) і домашня нічия з «Авангардом» (2:2), яка перетворилася на виграш. Франківська команда оскаржила результат матчу та домоглася технічної поразки (0:3) для краматорців. Таке рішення ухвалив КДК через участь у матчі другого туру першої ліги футболіста ФК «Авангард» (Краматорськ) Владислава Савіна, який не був внесений до рапорту арбітра матчу.



У Луцьку «Прикарпаття» продемонструвало наміри зберегти лідерство, забивши у першому таймі два голи: відзначилися Роман Барчук (38 хвилина) і Роман Кузьмин (45+2).



Проте волинянам вдалося не лише уникнути поразки, але й вирвати жадані 3 очки. І зробили «хрестоносці» це протягом 3 хвилин. Спочатку найкращий бомбардир лучан Денис Кожанов на 65-й хвилині скоротив розрив (1:2). Не минуло й хвилини, як Міха Горопевшек після навісу в штрафний Сімініна забив красень-гол головою – 2:2.



А на 68-й хвилині Кожанов поставив завершальну крапку в цьому матчі – 3:2.



Перемога дозволила «Волині» з чотирма очками піднятися на 10 сходинку турнірної таблиці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Волинь» у третьому турі чемпіонату України з футболу у першій лізі приймала лідера першості – івано-франківське «Прикарпаття». Волиняни перемогли з рахунком 3:2. Причому після першого тайму на табло був рахунок 0:2 на користь «Прикарпаття».Матч відбувся в суботу, 10 серпня, у Луцьку на стадіоні «Авангард» - повідомляє Волинь24 Через дискваліфікацію домашньої арени «Волині» гра проходила за порожніх трибун. Віддані фани команди зібралися біля стадіону, де встановили великий екран, на якому транслювали матч.Прикарпатці прибули до Луцька лідером першості, в арсеналі якого – 6 очок. В активі гостей була виїзна перемога над «Минаєм» (3:0) і домашня нічия з «Авангардом» (2:2), яка перетворилася на виграш. Франківська команда оскаржила результат матчу та домоглася технічної поразки (0:3) для краматорців. Таке рішення ухвалив КДК через участь у матчі другого туру першої ліги футболіста ФК «Авангард» (Краматорськ) Владислава Савіна, який не був внесений до рапорту арбітра матчу.У Луцьку «Прикарпаття» продемонструвало наміри зберегти лідерство, забивши у першому таймі два голи: відзначилися Роман Барчук (38 хвилина) і Роман Кузьмин (45+2).Проте волинянам вдалося не лише уникнути поразки, але й вирвати жадані 3 очки. І зробили «хрестоносці» це протягом 3 хвилин. Спочатку найкращий бомбардир лучан Денис Кожанов на 65-й хвилині скоротив розрив (1:2). Не минуло й хвилини, як Міха Горопевшек після навісу в штрафний Сімініна забив красень-гол головою – 2:2.А на 68-й хвилині Кожанов поставив завершальну крапку в цьому матчі – 3:2.Перемога дозволила «Волині» з чотирма очками піднятися на 10 сходинку турнірної таблиці.

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