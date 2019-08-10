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У Німеччині блискавка вразила одразу 15 футболістів

У Німеччині блискавка вразила одразу 15 футболістів
У Німеччині в результаті удару блискавки постраждали 15 футболістів.

Надзвичайна подія трапилася, коли спортсмени тренувалися на стадіоні в Розенфельд-Хайлігенціммерні, що у Вюртемберзі - пишуть Факти.

Від удару блискавки травми отримали гравці віком від 19 до 48 років. Одна людина ненадовго втратила свідомість.

Усіх футболістів госпіталізували для обстеження.

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Теги: блискавка, футболісти, Німеччина
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