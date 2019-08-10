У Німеччині блискавка вразила одразу 15 футболістів
Сьогодні, 04:13
У Німеччині в результаті удару блискавки постраждали 15 футболістів.
Надзвичайна подія трапилася, коли спортсмени тренувалися на стадіоні в Розенфельд-Хайлігенціммерні, що у Вюртемберзі - пишуть Факти.
Від удару блискавки травми отримали гравці віком від 19 до 48 років. Одна людина ненадовго втратила свідомість.
Усіх футболістів госпіталізували для обстеження.
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Надзвичайна подія трапилася, коли спортсмени тренувалися на стадіоні в Розенфельд-Хайлігенціммерні, що у Вюртемберзі - пишуть Факти.
Від удару блискавки травми отримали гравці віком від 19 до 48 років. Одна людина ненадовго втратила свідомість.
Усіх футболістів госпіталізували для обстеження.
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