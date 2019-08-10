У Німеччині блискавка вразила одразу 15 футболістів





Надзвичайна подія трапилася, коли спортсмени тренувалися на стадіоні в Розенфельд-Хайлігенціммерні, що у Вюртемберзі - пишуть



Від удару блискавки травми отримали гравці віком від 19 до 48 років. Одна людина ненадовго втратила свідомість.



Усіх футболістів госпіталізували для обстеження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Німеччині в результаті удару блискавки постраждали 15 футболістів.Надзвичайна подія трапилася, коли спортсмени тренувалися на стадіоні в Розенфельд-Хайлігенціммерні, що у Вюртемберзі - пишуть Факти Від удару блискавки травми отримали гравці віком від 19 до 48 років. Одна людина ненадовго втратила свідомість.Усіх футболістів госпіталізували для обстеження.

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