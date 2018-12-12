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У Луцьку відкрили секцію стрільби з лука. ФОТО

У Луцьку відкрили секцію стрільби з лука. ФОТО
У Луцьку на базі «Інваспорту» запрацювала секція стрільби з лука.

Про це у facebook написала переможниця "Ігор Нескорених" Майя Москвич.

«За моїми планами це мало би статися ще в червні, але на практиці все виявилось значно складніше — однак все відбулося і це головне! Дуже хочу подякувати тим, завдяки кому це стало можливим і хто сприяв!

Один із принципів "Ігор Нескорених" - розширення можливостей. Сьогодні в Луцьку можливості для учасників змагань розширились! Тепер тут можна тренуватись і з стрільби з лука!», - йдеться в дописі.


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Теги: Інваспорт, стрільба, лук, Майя Москвич, Ігри Нескорених
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