У Луцьку відкрили секцію стрільби з лука. ФОТО





Про це у Майя Москвич.



«За моїми планами це мало би статися ще в червні, але на практиці все виявилось значно складніше — однак все відбулося і це головне! Дуже хочу подякувати тим, завдяки кому це стало можливим і хто сприяв!



Один із принципів "Ігор Нескорених" - розширення можливостей. Сьогодні в Луцьку можливості для учасників змагань розширились! Тепер тут можна тренуватись і з стрільби з лука!», - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на базі «Інваспорту» запрацювала секція стрільби з лука.Про це у facebook написала переможниця "Ігор Нескорених"«За моїми планами це мало би статися ще в червні, але на практиці все виявилось значно складніше — однак все відбулося і це головне! Дуже хочу подякувати тим, завдяки кому це стало можливим і хто сприяв!Один із принципів "Ігор Нескорених" - розширення можливостей. Сьогодні в Луцьку можливості для учасників змагань розширились! Тепер тут можна тренуватись і з стрільби з лука!», - йдеться в дописі.

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