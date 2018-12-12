У Луцьку відкрили секцію стрільби з лука. ФОТО
Сьогодні, 07:29
У Луцьку на базі «Інваспорту» запрацювала секція стрільби з лука.
Про це у facebook написала переможниця "Ігор Нескорених" Майя Москвич.
«За моїми планами це мало би статися ще в червні, але на практиці все виявилось значно складніше — однак все відбулося і це головне! Дуже хочу подякувати тим, завдяки кому це стало можливим і хто сприяв!
Один із принципів "Ігор Нескорених" - розширення можливостей. Сьогодні в Луцьку можливості для учасників змагань розширились! Тепер тут можна тренуватись і з стрільби з лука!», - йдеться в дописі.
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Про це у facebook написала переможниця "Ігор Нескорених" Майя Москвич.
«За моїми планами це мало би статися ще в червні, але на практиці все виявилось значно складніше — однак все відбулося і це головне! Дуже хочу подякувати тим, завдяки кому це стало можливим і хто сприяв!
Один із принципів "Ігор Нескорених" - розширення можливостей. Сьогодні в Луцьку можливості для учасників змагань розширились! Тепер тут можна тренуватись і з стрільби з лука!», - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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