Поблизу Луцька зведуть багатоповерхівку





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Містобудівні умови та обмеження для проєктування нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на вулиці М.Кривоноса в селі Липини Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури управління регіонального розвитку Луцької райдержадміністрації від 7 серпня.



Замовником стало ТзОВ «Липинський». Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, вид використання ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Відповідає детальному плану села Липини, затвердженому рішенням Липинської сільради від 17 травня 2018 року.



Гранично допустима висотність будинку становить 26 метрів, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35%. Гранично допустимі показники щільності населення мікрорайону – 150-450 осіб на гектар. Серед планувальних обмежень – санітарно-захисна зона автозаправного комплексу – 50 метрів, санітарно-захисна зоні від ТП 507 та котельні – 15 метрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багатоквартирний житловий будинок до 26 метрів заввишки будуватимуть на території села Липини.Про це пишуть Волинські новини Містобудівні умови та обмеження для проєктування нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на вулиці М.Кривоноса в селі Липини Луцького району затвердили наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури управління регіонального розвитку Луцької райдержадміністрації від 7 серпня.Замовником стало ТзОВ «Липинський». Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, вид використання ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Відповідає детальному плану села Липини, затвердженому рішенням Липинської сільради від 17 травня 2018 року.Гранично допустима висотність будинку становить 26 метрів, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35%. Гранично допустимі показники щільності населення мікрорайону – 150-450 осіб на гектар. Серед планувальних обмежень – санітарно-захисна зона автозаправного комплексу – 50 метрів, санітарно-захисна зоні від ТП 507 та котельні – 15 метрів.

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