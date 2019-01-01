«Ми всі – одна команда «Волинь»», – Андрій Тлумак

Андрій Тлумак прокоментував переможну для команди гру з «Прикарпаттям» – 3:2.



Про це стало відомо на післяматчевій пресконференції, – пише



Нагадаємо, луцька «Волинь», програвавши після першого тайму 0:2, зуміла за три хвилини відіграти три м'ячі та вирвати перемогу над «Прикарпаттям».



Наставник лучан зауважив, що почали гру агресивно, але була проблема із реалізацією моментів.



«З «Рухом» ми вибрали таку тактику, і якби забив Сіаваш другий м’яч – ми б закрили гру… Але немає реалізації, а в футболі ніхто не скасовував правило «не забиваєш ти – забивають тобі». Тому сьогодні така сама ситуація була: ми створили моменти, не забили, два стандарти – і ми програємо 0:2», – сказав він.



«Величезне дякую футболістам, бо вони зробили величезну справу сьогодні. В другому таймі реалізували свої моменти, Міха вийшов і підсилив гру, тому просто дякую їм. Сьогодні ми показали, що ми одна команда, немає окремо тренерів, запасних, ми всі – одна команда «Волинь» Луцьк», – розповів тренер.



«Це є контактний вид спорту і ми від цього нікуди не дінемося. Ви ж хочете бачити команду, яка б’ється – вам подобається, коли Сімінін летить і вигризає той м’яч, коли Тарас Михалик те саме робить чи Болденков. Ми хочемо, щоб і молоді так робили. Вони стараються, але – іноді й травмуються…» – сказав Андрій Тлумак.



Тренер зауважив, що постійного стартового складу у команди немає.



«У нас є двадцять чоловік – і це є стартовий склад. Сьогодні сильніший один, завтра інший, травми, картки – ми не можемо сказати, що є основні. Звичайно, що є ряд гравців, які знають, що вони – основа. Але їх не одинадцять.



«Міха, до речі, у своїй кар’єрі грав центрального нападника, і ми це знали навіть минулого року, тому це був нормальний хід – коли не йшла така тактика, в хід пішла інша. Ми можемо цим користуватися і далі, але я знову кажу – у нас є кваліфіковані нападники – і Віталій Пономар, і Ростислав Волошинович.



Я вважаю, що вони будуть забивати і будуть грати. Можливо, десь іде якась адаптація – можливо, Пономаря в «Олександрії» змушували грати один футбол, у нас – інший, і він мусить пристосуватися до цього. Тим більше, вони два різнопланові футболісти – Ростик більш швидкий, а Віталій, наприклад, сьогодні багато виграв єдиноборств головою. Ну і плюс – є Міха, рятівний варіант», – прокоментував Андрій Тлумак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тренер луцької «Волині»прокоментував переможну для команди гру з «Прикарпаттям» – 3:2.Про це стало відомо на післяматчевій пресконференції, – пише ФК «Волинь» Нагадаємо, луцька «Волинь», програвавши після першого тайму 0:2, зуміла за три хвилиниНаставник лучан зауважив, що почали гру агресивно, але була проблема із реалізацією моментів.«З «Рухом» ми вибрали таку тактику, і якби забивдругий м’яч – ми б закрили гру… Але немає реалізації, а в футболі ніхто не скасовував правило «не забиваєш ти – забивають тобі». Тому сьогодні така сама ситуація була: ми створили моменти, не забили, два стандарти – і ми програємо 0:2», – сказав він.«Величезне дякую футболістам, бо вони зробили величезну справу сьогодні. В другому таймі реалізували свої моменти, Міха вийшов і підсилив гру, тому просто дякую їм. Сьогодні ми показали, що ми одна команда, немає окремо тренерів, запасних, ми всі – одна команда «Волинь» Луцьк», – розповів тренер.«Це є контактний вид спорту і ми від цього нікуди не дінемося. Ви ж хочете бачити команду, яка б’ється – вам подобається, колилетить і вигризає той м’яч, колите саме робить чи. Ми хочемо, щоб і молоді так робили. Вони стараються, але – іноді й травмуються…» – сказав Андрій Тлумак.Тренер зауважив, що постійного стартового складу у команди немає.«У нас є двадцять чоловік – і це є стартовий склад. Сьогодні сильніший один, завтра інший, травми, картки – ми не можемо сказати, що є основні. Звичайно, що є ряд гравців, які знають, що вони – основа. Але їх не одинадцять.«Міха, до речі, у своїй кар’єрі грав центрального нападника, і ми це знали навіть минулого року, тому це був нормальний хід – коли не йшла така тактика, в хід пішла інша. Ми можемо цим користуватися і далі, але я знову кажу – у нас є кваліфіковані нападники – і, іЯ вважаю, що вони будуть забивати і будуть грати. Можливо, десь іде якась адаптація – можливо, Пономаря в «Олександрії» змушували грати один футбол, у нас – інший, і він мусить пристосуватися до цього. Тим більше, вони два різнопланові футболісти – Ростик більш швидкий, а Віталій, наприклад, сьогодні багато виграв єдиноборств головою. Ну і плюс – є, рятівний варіант», – прокоментував Андрій Тлумак.

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