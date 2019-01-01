Чому сьогодні не можна вирішувати «грошові» справи: прикмети та традиції 11 серпня
Сьогодні, 10:47
11 серпня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Каллініка Кілікіїського. Своїми промовами він багатьох звернув до християнства.
Про це пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Веніамін, Клара, Костянтин, Микола, Роман, Серафима.
Народні прикмети на 11 серпня
– Людина, яка знайде кущ малини цього дня, може загадати бажання і попросити у рослини допомоги в його здійсненні.
– Туман стоїть – можна сподіватися на хороший збір врожаю ячменю і вівса.
– Якщо заморозків 11 серпня не буде, то на початку осені буде тепло.
– Туман 11 серпня – несприятливий час для бджіл.
Що можна робити 11 серпня
1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.
Що не можна робити 11 серпня
1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, що стосуються грошей.
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Про це пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Веніамін, Клара, Костянтин, Микола, Роман, Серафима.
Народні прикмети на 11 серпня
– Людина, яка знайде кущ малини цього дня, може загадати бажання і попросити у рослини допомоги в його здійсненні.
– Туман стоїть – можна сподіватися на хороший збір врожаю ячменю і вівса.
– Якщо заморозків 11 серпня не буде, то на початку осені буде тепло.
– Туман 11 серпня – несприятливий час для бджіл.
Що можна робити 11 серпня
1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.
Що не можна робити 11 серпня
1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, що стосуються грошей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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