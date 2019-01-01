Чому сьогодні не можна вирішувати «грошові» справи: прикмети та традиції 11 серпня

Каллініка Кілікіїського. Своїми промовами він багатьох звернув до християнства.



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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Веніамін, Клара, Костянтин, Микола, Роман, Серафима.



Народні прикмети на 11 серпня



– Людина, яка знайде кущ малини цього дня, може загадати бажання і попросити у рослини допомоги в його здійсненні.



– Туман стоїть – можна сподіватися на хороший збір врожаю ячменю і вівса.



– Якщо заморозків 11 серпня не буде, то на початку осені буде тепло.



– Туман 11 серпня – несприятливий час для бджіл.



Що можна робити 11 серпня



1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.



Що не можна робити 11 серпня



1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, що стосуються грошей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 серпня православна церква вшановує пам’ять святого мученика. Своїми промовами він багатьох звернув до християнства.Про це пише 24 канал Іменини сьогодні святкують:– Людина, яка знайде кущ малини цього дня, може загадати бажання і попросити у рослини допомоги в його здійсненні.– Туман стоїть – можна сподіватися на хороший збір врожаю ячменю і вівса.– Якщо заморозків 11 серпня не буде, то на початку осені буде тепло.– Туман 11 серпня – несприятливий час для бджіл.1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, що стосуються грошей.

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