У Луцьку муніципали покарали чоловіка, який спричинив сміттєзвалище. ФОТО

У Луцьку на вулиці Анджея Шептицького муніципали виявили сміттєзвалище, яке місцевий мешканець влаштовував роками.Про це повідомили у пресслужбі муніципадів у Facebook.Встановили, що мешканець вказаного будинку, замість того щоб, вивезти побутове та будівельне сміття на полігон твердих побутових відходів в с. Брище або ж укласти договір зі спеціалізованими підприємствами, впродовж двох років проводив складування різного непотребу на території загального користування.На зауваження та прохання сусідів ліквідувати осередок неприємних запахів та джерело інфекції чоловік не реагував.На порушника склали адміністративний протокол за ст.152 КУпАП, йому світить штраф від 340 до 1360 гривень.