У селі під Луцьком відзначили храмове свято
Сьогодні, 12:51
У церкві села Рованці відбулась святкова літургія у честь храмового свята.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
З нагоди престольного свята парафії Великомученика і Цілителя Пантелеймона відбулася святкова Божественна літургія. Її очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Разом із владикою молилися декани: луцький районний – протоієрей Володимир Присяжнюк, ківерецький – протоієрей Іван Семенюк, настоятель храму протоієрей Сергій Коць, інше духовенство міського та районного благочинств.
Під час хресного ходу учасники процесії вшанували колишнього настоятеля цього храму священика Петра Огибовського, могила якого знаходиться біля храму.
Цегляний храм у Рованцях збудований у 1900 році. До цього часу у селі були дерев’яні церкви, які згоріли. Перший храм тут побудували у 1545 році.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
З нагоди престольного свята парафії Великомученика і Цілителя Пантелеймона відбулася святкова Божественна літургія. Її очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Разом із владикою молилися декани: луцький районний – протоієрей Володимир Присяжнюк, ківерецький – протоієрей Іван Семенюк, настоятель храму протоієрей Сергій Коць, інше духовенство міського та районного благочинств.
Під час хресного ходу учасники процесії вшанували колишнього настоятеля цього храму священика Петра Огибовського, могила якого знаходиться біля храму.
Цегляний храм у Рованцях збудований у 1900 році. До цього часу у селі були дерев’яні церкви, які згоріли. Перший храм тут побудували у 1545 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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