У селі під Луцьком відзначили храмове свято

У церкві села Рованці відбулась святкова літургія у честь храмового свята.Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.З нагоди престольного свята парафії Великомученика і Цілителя Пантелеймона відбулася святкова Божественна літургія. Її очолив митрополит Луцький і ВолинськийРазом із владикою молилися декани: луцький районний – протоієрей, ківерецький – протоієрей, настоятель храму протоієрей, інше духовенство міського та районного благочинств.Під час хресного ходу учасники процесії вшанували колишнього настоятеля цього храму священика, могила якого знаходиться біля храму.Цегляний храм у Рованцях збудований у 1900 році. До цього часу у селі були дерев’яні церкви, які згоріли. Перший храм тут побудували у 1545 році.