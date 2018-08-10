Волинянину, який загинув у зоні АТО, відкрили пам'ятник у Дніпрі. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла заступник директора департаменту соціального захисту та у справах ветеранів АТО Дніпровської міськради Юлія Дмитрова, передає



Нагадаємо, чоловік загинув від кулі снайпера у ніч на 10 серпня 2018 року.



Пам'ятник волинянину відкрили на території Центру управління та оповіщення повітряного командування «Схід». Він захищав Україну у складі однієї з механізованих бригад Сухопутних військ.



Сергій Цепух був фельдшером, старшим сержантом військової служби за контрактом. Бійця посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.



На відкриття пам'ятнику бійцю прийшли військовослужбовці, волонтери, представники влади та духівництва. Хвилиною мовчання вони вшанували пам’ять усіх, хто поліг у бою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі відкрили пам'ятник волинянину Сергію Цепуху, який загинув в зоні АТО.Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла заступник директора департаменту соціального захисту та у справах ветеранів АТО Дніпровської міськради Юлія Дмитрова, передає Дніпроград Нагадаємо,Пам'ятник волинянину відкрили на території Центру управління та оповіщення повітряного командування «Схід». Він захищав Україну у складі однієї з механізованих бригад Сухопутних військ.Сергій Цепух був фельдшером, старшим сержантом військової служби за контрактом. Бійця посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.На відкриття пам'ятнику бійцю прийшли військовослужбовці, волонтери, представники влади та духівництва. Хвилиною мовчання вони вшанували пам’ять усіх, хто поліг у бою.

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