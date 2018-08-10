вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину, який загинув у зоні АТО, відкрили пам'ятник у Дніпрі. ФОТО

Волинянину, який загинув у зоні АТО, відкрили пам'ятник у Дніпрі. ФОТО
У Дніпрі відкрили пам'ятник волинянину Сергію Цепуху, який загинув в зоні АТО.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла заступник директора департаменту соціального захисту та у справах ветеранів АТО Дніпровської міськради Юлія Дмитрова, передає Дніпроград.

Нагадаємо, чоловік загинув від кулі снайпера у ніч на 10 серпня 2018 року.

Пам'ятник волинянину відкрили на території Центру управління та оповіщення повітряного командування «Схід». Він захищав Україну у складі однієї з механізованих бригад Сухопутних військ.

Сергій Цепух був фельдшером, старшим сержантом військової служби за контрактом. Бійця посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

На відкриття пам'ятнику бійцю прийшли військовослужбовці, волонтери, представники влади та духівництва. Хвилиною мовчання вони вшанували пам’ять усіх, хто поліг у бою.

Волинянину, який загинув у зоні АТО, відкрили пам'ятник у Дніпрі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, смерть, АТО, ООС, атовець, воїн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
ПРАТ «ЛСМ №536» ПРАТ
«ЛСМ

№536» вітає з Днем будівельника!
Останні новини
Батько залишив на декілька хвилин: у ванні втопився однорічний хлопчик
Сьогодні, 14:42
Муніципали змусили рибного браконьєра у Луцьку відпустити здобич у річку. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Волинянину, який загинув у зоні АТО, відкрили пам'ятник у Дніпрі. ФОТО
Сьогодні, 13:32
У селі під Луцьком відзначили храмове свято
Сьогодні, 12:51
У Луцьку вночі торгували алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 11:59
Схожі новини
Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході
10 серпень, 2018, 13:31
На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука На Волині поховали атовця Володимира Миколайчука
19 червень, 10:34
Важкопораненому волинянину потрібна допомога Важкопораненому волинянину потрібна допомога
23 серпень, 2018, 09:33
На Донбасі важко поранили волинянина: просять допомоги На Донбасі важко поранили волинянина: просять допомоги
15 серпень, 2018, 08:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Унікальний інтер'єр «під ключ»: у Луцьку відкрили новий салон меблів. ФОТО*
10 серпень, 16:40
 1
Батько залишив на декілька хвилин: у ванні втопився однорічний хлопчик
Сьогодні, 14:42
 0
Муніципали змусили рибного браконьєра у Луцьку відпустити здобич у річку. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
Волинянину, який загинув у зоні АТО, відкрили пам'ятник у Дніпрі. ФОТО
Сьогодні, 13:32
 0
У селі під Луцьком відзначили храмове свято
Сьогодні, 12:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿