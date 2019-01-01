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Муніципали змусили рибного браконьєра у Луцьку відпустити здобич у річку. ФОТО

Муніципали змусили рибного браконьєра у Луцьку відпустити здобич у річку. ФОТО
У Луцьку муніципали виявили декількох рибалок, які порушували закон.

Про це повідомил на сторінці муніципалів у Facebook.

Під час чергування в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки інспектори департаменту муніципальної варти під час обстеження каналів на предмет виявлення незаконно встановлених засобів для вилову риби, виявили рибалку, котрий, попри заборону, здійснив вилов риби. З останнім провели профілактичну бесіду щодо заборони таких дій та змусили відпустити рибу назад у воду. Крім того, впродовж дня, інспектори виявляли і інших охочих порибалити.

Таким особам інспектори роз'яснювали, що в каналах парку ловити рибу заборонено відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України, про що свідчать відповідні інформаційні таблички.

«Крім того, інспектори нагадують, що рибу також не можна ловити у підвідних і магістральних каналах, відводах рибогосподарських та меліоративних систем, в шлюзових каналах тощо; на водоймах, що не визначені органами рибоохорони як такі, на яких дозволено любительське рибальство», – йдеться у дописі.

Муніципали змусили рибного браконьєра у Луцьку відпустити здобич у річку. ФОТО
Муніципали змусили рибного браконьєра у Луцьку відпустити здобич у річку. ФОТО
Муніципали змусили рибного браконьєра у Луцьку відпустити здобич у річку. ФОТО
Муніципали змусили рибного браконьєра у Луцьку відпустити здобич у річку. ФОТО
Муніципали змусили рибного браконьєра у Луцьку відпустити здобич у річку. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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