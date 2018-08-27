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Батько залишив на декілька хвилин: у ванні втопився однорічний хлопчик

Батько залишив на декілька хвилин: у ванні втопився однорічний хлопчик
У Харкові через недогляд батька у ванні втопилася маленька дитина.

Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Повідомлення про те, що в квартирі за місцем мешкання у ванній кімнаті втопився 1-річний хлопчик, надійшло до поліції 10 серпня о 18:40.

Як встановили правоохоронці, близько 18:00 батько дитини, набравши повну ванну води, повів сина купатися та залишив його у ванній кімнаті без нагляду на декілька хвилин. Коли чоловік повернувся до кімнати, виявив дитину під водою. Медики, що прибули за викликом, констатували смерть дитини.

Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено до моргу.

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Теги: смерть, втопився
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