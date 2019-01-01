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Лучанку покарали за несанкціоновані «розкопки». ФОТО

Лучанку покарали за несанкціоновані «розкопки». ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській, 37 виявили несанкціоноване проведення земляних робіт.

Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.

Встановили, що на території загального користування (прилегла територія до приватного будинку) виконувались земляні роботи по прокладанню водовідведення та каналізації без відповідного дозвільного документа (ордера).

По даному факту на власницю приватного домоволодіння склали адміністративний протокол відповідно до ст.152 КУпАП за порушення п.п. 2.5.5.1.9 Правил благоустрою міста Луцька та передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради, яка, власне, і визначить міру покарання за дане правопорушення.

«Нагадуємо, що у відповідності до Правил благоустрою міста Луцька, для проведення будь яких земляних робіт на території міста необхідно звернутися до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради для отримання безкоштовного ордеру», – пишуть муніципали.

Лучанку покарали за несанкціоновані «розкопки». ФОТО
Лучанку покарали за несанкціоновані «розкопки». ФОТО
Лучанку покарали за несанкціоновані «розкопки». ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, Луцьк
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