На території двох садочків волинського селища встановили відеоспостереження
Сьогодні, 17:46
У Любешові обладнали камерами території дошкільних закладів №2 та №3.
Про це повідомили на сайті Любешівської ОТГ.
Зазначають, що задля того, щоб на територію дитячих дошкільних закладів не потрапляли сторонні особи та не чинили там протиправних дій, а також з метою безпеки дітей, за ініціативи Любешівської селищної ради на території дошкільних закладів №2 та №3 встановлені камери відеоспостереження.
Запис на території здійснюється цілодобово.
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Про це повідомили на сайті Любешівської ОТГ.
Зазначають, що задля того, щоб на територію дитячих дошкільних закладів не потрапляли сторонні особи та не чинили там протиправних дій, а також з метою безпеки дітей, за ініціативи Любешівської селищної ради на території дошкільних закладів №2 та №3 встановлені камери відеоспостереження.
Запис на території здійснюється цілодобово.
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