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На території двох садочків волинського селища встановили відеоспостереження

На території двох садочків волинського селища встановили відеоспостереження
У Любешові обладнали камерами території дошкільних закладів №2 та №3.

Про це повідомили на сайті Любешівської ОТГ.

Зазначають, що задля того, щоб на територію дитячих дошкільних закладів не потрапляли сторонні особи та не чинили там протиправних дій, а також з метою безпеки дітей, за ініціативи Любешівської селищної ради на території дошкільних закладів №2 та №3 встановлені камери відеоспостереження.

Запис на території здійснюється цілодобово.

На території двох садочків волинського селища встановили відеоспостереження
На території двох садочків волинського селища встановили відеоспостереження
На території двох садочків волинського селища встановили відеоспостереження
На території двох садочків волинського селища встановили відеоспостереження

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Теги: камера, Волинь, Любешів, садочок
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