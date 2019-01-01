На території двох садочків волинського селища встановили відеоспостереження





Про це повідомили на



Зазначають, що задля того, щоб на територію дитячих дошкільних закладів не потрапляли сторонні особи та не чинили там протиправних дій, а також з метою безпеки дітей, за ініціативи Любешівської селищної ради на території дошкільних закладів №2 та №3 встановлені камери відеоспостереження.



Запис на території здійснюється цілодобово.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешові обладнали камерами території дошкільних закладів №2 та №3.Про це повідомили на сайті Любешівської ОТГ.Зазначають, що задля того, щоб на територію дитячих дошкільних закладів не потрапляли сторонні особи та не чинили там протиправних дій, а також з метою безпеки дітей, за ініціативи Любешівської селищної ради на території дошкільних закладів №2 та №3 встановлені камери відеоспостереження.Запис на території здійснюється цілодобово.

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