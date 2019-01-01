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У волинському лісі на гарячому спіймали чоловіків, які вбили тварину. ФОТО 18+

У волинському лісі на гарячому спіймали чоловіків, які вбили тварину. ФОТО 18+
У ДП «Любешівське ЛМГ» лісова охорона разом з єгерською службою затримали браконьєрів, які вбили самця козулі.

Сталося це вранці 11 серпня, на території Камінь-Каширського УТМР, – повідомили у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.

Державна лісова охорона Любешівського лісомисливського господарства проводила патрулювання у своїх угіддях. У той час у сусідніх почули два постріли. Прореагували оперативно, в результаті чого браконьєрів вдалося затримати на гарячому.

За такий вчинок порушникам доведеться сплатити збитки, завдані природі, що в цьому випадку становлять 30 тисяч гривень, та штраф, суму якого встановить суд.

У волинському лісі на гарячому спіймали чоловіків, які вбили тварину. ФОТО 18+
У волинському лісі на гарячому спіймали чоловіків, які вбили тварину. ФОТО 18+
У волинському лісі на гарячому спіймали чоловіків, які вбили тварину. ФОТО 18+
У волинському лісі на гарячому спіймали чоловіків, які вбили тварину. ФОТО 18+

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Теги: лісівники, Волинь
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Коментарі 2
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Не тільки штрафувати, а заставити відпрацювати у зоопарку декілька днів цих "голодаючих" живодерів.
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По 10 років тюрьми вбивцям дати
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