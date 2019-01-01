У волинському лісі на гарячому спіймали чоловіків, які вбили тварину. ФОТО 18+





Сталося це вранці 11 серпня, на території Камінь-Каширського УТМР, – повідомили у пресслужбі



Державна лісова охорона Любешівського лісомисливського господарства проводила патрулювання у своїх угіддях. У той час у сусідніх почули два постріли. Прореагували оперативно, в результаті чого браконьєрів вдалося затримати на гарячому.



За такий вчинок порушникам доведеться сплатити збитки, завдані природі, що в цьому випадку становлять 30 тисяч гривень, та штраф, суму якого встановить суд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДП «Любешівське ЛМГ» лісова охорона разом з єгерською службою затримали браконьєрів, які вбили самця козулі.Сталося це вранці 11 серпня, на території Камінь-Каширського УТМР, – повідомили у пресслужбі Волинського ОУЛМГ Державна лісова охорона Любешівського лісомисливського господарства проводила патрулювання у своїх угіддях. У той час у сусідніх почули два постріли. Прореагували оперативно, в результаті чого браконьєрів вдалося затримати на гарячому.За такий вчинок порушникам доведеться сплатити збитки, завдані природі, що в цьому випадку становлять 30 тисяч гривень, та штраф, суму якого встановить суд.

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