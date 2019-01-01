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У волинському селі завершився ремонт клубу. ФОТО

У волинському селі завершився ремонт клубу. ФОТО
У селі Уховецьк Ковельського району завершили ремонтні роботи у місцевому будинку культури.

Про це повідомили на сайті Колодяжненської ОТГ.

Сільський голова Віталій Кашик побував на об'єкті та ознайомився із результатом виконаних робіт.

Зазначають, що незабаром заклад культури розпочне свою культурно-дозвільну та просвітницьку діяльність.

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У волинському селі завершився ремонт клубу. ФОТО
У волинському селі завершився ремонт клубу. ФОТО
У волинському селі завершився ремонт клубу. ФОТО

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Теги: Волинь, Уховецьк
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