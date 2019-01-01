У волинському селі завершився ремонт клубу. ФОТО
Сьогодні, 20:34
У селі Уховецьк Ковельського району завершили ремонтні роботи у місцевому будинку культури.
Про це повідомили на сайті Колодяжненської ОТГ.
Сільський голова Віталій Кашик побував на об'єкті та ознайомився із результатом виконаних робіт.
Зазначають, що незабаром заклад культури розпочне свою культурно-дозвільну та просвітницьку діяльність.
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Про це повідомили на сайті Колодяжненської ОТГ.
Сільський голова Віталій Кашик побував на об'єкті та ознайомився із результатом виконаних робіт.
Зазначають, що незабаром заклад культури розпочне свою культурно-дозвільну та просвітницьку діяльність.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутата видно по... школі. Про що ковельчани говорили із Степаном Івахівим
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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