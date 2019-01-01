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Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 12 серпня

Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 12 серпня
Увесь день у Луцьку небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.

Про це пише Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від 16 до 30 градусів тепла.

Вітер південно-східний, до 4 метрів за секунду.

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Теги: прогноз, погода, Луцьк
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