Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 12 серпня
Сьогодні, 20:00
Увесь день у Луцьку небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Про це пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від 16 до 30 градусів тепла.
Вітер південно-східний, до 4 метрів за секунду.
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Про це пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від 16 до 30 градусів тепла.
Вітер південно-східний, до 4 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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