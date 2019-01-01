Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 12 серпня





Про це пише Sinoptik.



Температура повітря коливатиметься від 16 до 30 градусів тепла.



Вітер південно-східний, до 4 метрів за секунду.

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