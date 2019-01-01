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Патрульні спіймали п'янючого водія, який «надихав» у 16 разів більше норми. ФОТО

Патрульні спіймали п'янючого водія, який «надихав» у 16 разів більше норми. ФОТО
У Полтавській області патрульні поліцейські виявили нетверезого водія, вміст алкоголю у крові якого майже у 16 разів перевищував допустиму норму.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.

"Під час незначного ДТП один з учасників помітив явні ознаки алкогольного сп’яніння в іншого водія. Перший одразу ж повідомив в поліцію.

Коли на місце події прибули патрульні, результат вразив усіх присутніх. Вміст алкоголю у крові чоловіка склав 3,17 проміле, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму", – йдеться в повідомленні.

Патрульні спіймали п'янючого водія, який «надихав» у 16 разів більше норми. ФОТО
Патрульні спіймали п'янючого водія, який «надихав» у 16 разів більше норми. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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