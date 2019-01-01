Патрульні спіймали п'янючого водія, який «надихав» у 16 разів більше норми. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України, передає



"Під час незначного ДТП один з учасників помітив явні ознаки алкогольного сп’яніння в іншого водія. Перший одразу ж повідомив в поліцію.



Коли на місце події прибули патрульні, результат вразив усіх присутніх. Вміст алкоголю у крові чоловіка склав 3,17 проміле, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму", – йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтавській області патрульні поліцейські виявили нетверезого водія, вміст алкоголю у крові якого майже у 16 разів перевищував допустиму норму.Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН "Під час незначного ДТП один з учасників помітив явні ознаки алкогольного сп’яніння в іншого водія. Перший одразу ж повідомив в поліцію.Коли на місце події прибули патрульні, результат вразив усіх присутніх. Вміст алкоголю у крові чоловіка склав 3,17 проміле, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму", – йдеться в повідомленні.

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