Волинянин, якого п'яним зловили за кермом, заплатить більше 10 тисяч гривень
Сьогодні, 19:21
На Волині засудили чоловіка, який п'яним катався за кермом.
Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від Управління патрульної поліції у Волинській області про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого 6 червня у Копачівці зловили п'яним за кермом, – передає Район.Рожище.
Слухання справи відбулось 7 серпня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
О 14:16 чоловік на автомобільній дорозі М-19 в селі Копачівка, Рожищенського району керував транспортним засобом марки Volkswagen Vento з ознаками алкогольного сп'яніння, а саме: нестійка хода, запах алкоголю з ротової порожнини, почервоніння обличчя.
Від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп'яніння у лікаря-нарколога відмовився.
В судове засідання чоловік не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.
Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
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Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від Управління патрульної поліції у Волинській області про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого 6 червня у Копачівці зловили п'яним за кермом, – передає Район.Рожище.
Слухання справи відбулось 7 серпня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
О 14:16 чоловік на автомобільній дорозі М-19 в селі Копачівка, Рожищенського району керував транспортним засобом марки Volkswagen Vento з ознаками алкогольного сп'яніння, а саме: нестійка хода, запах алкоголю з ротової порожнини, почервоніння обличчя.
Від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп'яніння у лікаря-нарколога відмовився.
В судове засідання чоловік не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.
Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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