Волинянин, якого п'яним зловили за кермом, заплатить більше 10 тисяч гривень





Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від Управління патрульної поліції у Волинській області про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого 6 червня у Копачівці зловили п'яним за кермом, – передає



Слухання справи відбулось 7 серпня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.



О 14:16 чоловік на автомобільній дорозі М-19 в селі Копачівка, Рожищенського району керував транспортним засобом марки Volkswagen Vento з ознаками алкогольного сп'яніння, а саме: нестійка хода, запах алкоголю з ротової порожнини, почервоніння обличчя.



Від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп'яніння у лікаря-нарколога відмовився.



В судове засідання чоловік не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.



Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.



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