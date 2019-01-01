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Волинянин, якого п'яним зловили за кермом, заплатить більше 10 тисяч гривень

Волинянин, якого п'яним зловили за кермом, заплатить більше 10 тисяч гривень
На Волині засудили чоловіка, який п'яним катався за кермом.

Суддя Рожищенського районного суду Іван Сіліч розглянув матеріали, які надійшли від Управління патрульної поліції у Волинській області про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого 6 червня у Копачівці зловили п'яним за кермом, – передає Район.Рожище.

Слухання справи відбулось 7 серпня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

О 14:16 чоловік на автомобільній дорозі М-19 в селі Копачівка, Рожищенського району керував транспортним засобом марки Volkswagen Vento з ознаками алкогольного сп'яніння, а саме: нестійка хода, запах алкоголю з ротової порожнини, почервоніння обличчя.

Від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп'яніння у лікаря-нарколога відмовився.

В судове засідання чоловік не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.

Суддя постановив визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 384 гривні.

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Теги: суд, Волинь
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