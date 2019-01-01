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12 серпня на Волині: гортаючи календар

12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні - Міжнародний день молоді. Ідея святкування була запропонована в 1991 році молоддю, яка зібралася в Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН.

Іменинники сьогодні – Валентини (чоловіки), Максими та Івани.

Зичимо усім міцного здоров’я, безмежної удачі й достатку.

У цей день 22 роки тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані віруючим Української православної церкви Київського патріархату.

12 серпня волинський скансен потрапив у десятку кращих музеїв України. Музей історії сільського господарства скансен у Рокинях, увійшов у першу десятку музеїв України з обслуговування і надання екскурсійних послуг.

2015 року 12 серпня головним лісівником Волині призначили Олександра Кватирка.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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