Українські військові в Німеччині беруть участь у багатонаціональних навчаннях
Сьогодні, 00:38
Український зведений підрозділ Збройних Сил України прибув на базу Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності (Joint Multinational Readiness Center — JMRC) у Німеччині для участі в багатонаціональних навчаннях “Combined Resolve-12”.
Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на повідомлення управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.
Навчання відбудуться на полігоні “Хоенфельс”, у них візьмуть участь військовослужбовці з 21 країни.
Наразі триває підготовчий етап. До навчального центру прибувають підрозділи, господарі організовують логістику, учасники навчань готують техніку та уточнюють плани подальших дій тощо.
Представники ЗСУ братимуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, у позначенні сил противника OPFOR, а також в штабах батальйону, бригади та дивізії.
Українська група спостерігачів та інструкторів оцінюватиме дії підрозділів за натівськими стандартами.
До складу сил BLUFOR увійде механізована рота 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр” на БМП під керівництвом капітана Олександра Борща.
У складі сил позначення противника OPFOR діятиме підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України.
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Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на повідомлення управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.
Навчання відбудуться на полігоні “Хоенфельс”, у них візьмуть участь військовослужбовці з 21 країни.
Наразі триває підготовчий етап. До навчального центру прибувають підрозділи, господарі організовують логістику, учасники навчань готують техніку та уточнюють плани подальших дій тощо.
Представники ЗСУ братимуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, у позначенні сил противника OPFOR, а також в штабах батальйону, бригади та дивізії.
Українська група спостерігачів та інструкторів оцінюватиме дії підрозділів за натівськими стандартами.
До складу сил BLUFOR увійде механізована рота 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр” на БМП під керівництвом капітана Олександра Борща.
У складі сил позначення противника OPFOR діятиме підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України.
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