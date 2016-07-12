Українські військові в Німеччині беруть участь у багатонаціональних навчаннях





Про це повідомляє



Навчання відбудуться на полігоні “Хоенфельс”, у них візьмуть участь військовослужбовці з 21 країни.



Наразі триває підготовчий етап. До навчального центру прибувають підрозділи, господарі організовують логістику, учасники навчань готують техніку та уточнюють плани подальших дій тощо.



Представники ЗСУ братимуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, у позначенні сил противника OPFOR, а також в штабах батальйону, бригади та дивізії.



Українська група спостерігачів та інструкторів оцінюватиме дії підрозділів за натівськими стандартами.



До складу сил BLUFOR увійде механізована рота 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр” на БМП під керівництвом капітана Олександра Борща.



У складі сил позначення противника OPFOR діятиме підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український зведений підрозділ Збройних Сил України прибув на базу Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності (Joint Multinational Readiness Center — JMRC) у Німеччині для участі в багатонаціональних навчаннях “Combined Resolve-12”.Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на повідомлення управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.Навчання відбудуться на полігоні “Хоенфельс”, у них візьмуть участь військовослужбовці з 21 країни.Наразі триває підготовчий етап. До навчального центру прибувають підрозділи, господарі організовують логістику, учасники навчань готують техніку та уточнюють плани подальших дій тощо.Представники ЗСУ братимуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, у позначенні сил противника OPFOR, а також в штабах батальйону, бригади та дивізії.Українська група спостерігачів та інструкторів оцінюватиме дії підрозділів за натівськими стандартами.До складу сил BLUFOR увійде механізована рота 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр” на БМП під керівництвом капітанаУ складі сил позначення противника OPFOR діятиме підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України.

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