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Українські військові в Німеччині беруть участь у багатонаціональних навчаннях

Українські військові в Німеччині беруть участь у багатонаціональних навчаннях
Український зведений підрозділ Збройних Сил України прибув на базу Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності (Joint Multinational Readiness Center — JMRC) у Німеччині для участі в багатонаціональних навчаннях “Combined Resolve-12”.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на повідомлення управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

Навчання відбудуться на полігоні “Хоенфельс”, у них візьмуть участь військовослужбовці з 21 країни.

Наразі триває підготовчий етап. До навчального центру прибувають підрозділи, господарі організовують логістику, учасники навчань готують техніку та уточнюють плани подальших дій тощо.

Представники ЗСУ братимуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, у позначенні сил противника OPFOR, а також в штабах батальйону, бригади та дивізії.

Українська група спостерігачів та інструкторів оцінюватиме дії підрозділів за натівськими стандартами.

До складу сил BLUFOR увійде механізована рота 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр” на БМП під керівництвом капітана Олександра Борща.

У складі сил позначення противника OPFOR діятиме підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України.

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Теги: навчання, військові, Німеччина, полігон
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